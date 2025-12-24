Cómo solicitar en PAMI un traslado programado en ambulancia

El PAMI les brinda a los jubilados y pensionados afiliados que se encuentran físicamente impedidos de movilizarse para asistir a consultas médicas, tratamientos médicos prolongados, sesiones, estudios médicos, entre otros, un servicio de traslados programados en ambulancia. Para pode contar con el servicio hay que tener en cuenta varios puntos.
El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), más conocido como PAMI, es la obra social para los adultos mayores de la Argentina que brinda servicios sociosanitarios de calidad a más de 5 millones de personas afiliadas en todo el país.
Traslado programado en ambulancia del PAMI: cómo se solicita y a qué número llamar según la provincia
Para solicitar un traslado en ambulancia de PAMI, los jubilados y pensionados afiliados con movilidad reducida deben contactar al prestador de ambulancias asignado en su cartilla o llamar a los teléfonos de la obra social para traslados programados. Es importante tener en cuenta el plazo de solicitud, que debe ser de al menos 48 horas hábiles antes del turno.
En la sección "Traslados Programados" de la página web oficial del PAMI se puede buscar por provincia el correspondiente número de teléfono, ingresando los datos solicitados.
Si estas fuera de CABA y Buenos Aires, para solicitar el traslado programado en ambulancia tenés que comunicarte directamente con el prestador que figura en la cartilla médica del PAMI, quien te va a indicar los siguientes pasos a seguir:
- Si tu prestador te indica que el traslado a realizarse no supera los 30 km (contabilizados de ida y vuelta), programará con vos el día y horario del servicio
- Si tu prestador te indica que el traslado supera los 30 km (contabilizados de ida y vuelta) deberás acercarte a tu Agencia/UGL para que te autoricen el traslado. Una vez autorizado, deberás coordinar con tu prestador el día y horario del traslado
- En ambos casos, deberás contar con el Formulario de solicitud completo y firmado por tu médico tratante
PAMI: traslados por razones de salud (CODE)
Si el jubilado o pensionado afiliado al PAMI requiere atención médica especializada que no puede recibir en su zona prestacional debido a motivos de diagnóstico, terapéuticos o de disponibilidad, su derivación requiere autorización del Centro Operativo Derivador (CODE). Para obtener más información ingresá acá.