Cómo solicitar en PAMI un traslado programado en ambulancia

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), más conocido como PAMI, es la obra social para los adultos mayores de la Argentina que brinda servicios sociosanitarios de calidad a más de 5 millones de personas afiliadas en todo el país.

PAMI-ambulancia-traslado PAMI cuenta con un servicio de traslados programados en ambulancia para afiliados que, por razones médicas o físicas, no pueden trasladarse por sus propios medios a consultas, tratamientos o estudios.

Traslado programado en ambulancia del PAMI: cómo se solicita y a qué número llamar según la provincia

Para solicitar un traslado en ambulancia de PAMI, los jubilados y pensionados afiliados con movilidad reducida deben contactar al prestador de ambulancias asignado en su cartilla o llamar a los teléfonos de la obra social para traslados programados. Es importante tener en cuenta el plazo de solicitud, que debe ser de al menos 48 horas hábiles antes del turno.