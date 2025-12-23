Insumos PAMI: cómo solicitar una silla de ruedas

PAMI explica solicita una silla de ruedas y quiénes pueden realizar el trámite. Además, informa que los plazos de entrega de los elementos dependen del tiempo en que demora en salir la licitación de los mismos y de la cantidad que entrega el proveedor.

PAMI.jpg PAMI es la obra social para los jubilados y pensionados de la Argentina que brinda servicios sociosanitarios de calidad a más de 5 millones de personas afiliadas en todo el país.

PAMI explica cómo solicitar una silla de ruedas: quiénes pueden realizar el trámite y dónde

El PAMI explica en su página web cómo se hace el trámite para solicitar una silla de ruedas, quién lo puede realizar y la documentación a presentar.