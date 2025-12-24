La DGE y el SUTE acordaron el pago de bonos de $300.000 para docentes y $280.000 para celadores

La Dirección General de Escuelas (DGE) confirmó este miércoles el pago de ítems o bonos para docentes y celadores, que serán de $300.000 y $280.000 respectivamente. Fue en acuerdo con el gremio SUTE.
Los beneficios, en concepto de ayuda en útiles escolares y para la compra de indumentaria, se acreditarán en tres pagos durante enero, febrero y abril de 2026.
Eso ocurrió luego de que la DGE y el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) firmaran en las últimas horas el acta de acuerdo para convenir el pago de 300.000 pesos en concepto de ayuda en útiles escolares para todos los docentes dependientes de la DGE.
Acuerdo entre la DGE y el SUTE
El acuerdo se produjo en la sede de Subsecretaría de Trabajo de la Ciudad de Mendoza,
Esta suma será por única vez y se realizará de la siguiente forma: $100.000, que serán acreditados el viernes 16 de enero de 2026; $170.000, que serán depositados el viernes 20 de febrero de 2026 y lo restante junto con los haberes de abril de ese mismo año.
Para los agentes celadores dependientes de la DGE se acordó la suma de $280.000 en concepto de indumentaria o vestimenta.
El viernes 16 de enero de 2026 se efectuará un primer pago, de $90.000; el viernes 20 de febrero de 2026 serán depositados $160.000, y lo restante que se abonará junto con los haberes de abril de ese mismo año.
De esta forma, el gobierno escolar cumple con voluntad y compromiso los acuerdos realizados y establecidos con el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE).