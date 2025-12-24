La DGE y el SUTE acordaron el pago de bonos de $300.000 para docentes y $280.000 para celadores

tuit sute

Acuerdo entre la DGE y el SUTE

El acuerdo se produjo en la sede de Subsecretaría de Trabajo de la Ciudad de Mendoza,

Esta suma será por única vez y se realizará de la siguiente forma: $100.000, que serán acreditados el viernes 16 de enero de 2026; $170.000, que serán depositados el viernes 20 de febrero de 2026 y lo restante junto con los haberes de abril de ese mismo año.

Para los agentes celadores dependientes de la DGE se acordó la suma de $280.000 en concepto de indumentaria o vestimenta.

El viernes 16 de enero de 2026 se efectuará un primer pago, de $90.000; el viernes 20 de febrero de 2026 serán depositados $160.000, y lo restante que se abonará junto con los haberes de abril de ese mismo año.

De esta forma, el gobierno escolar cumple con voluntad y compromiso los acuerdos realizados y establecidos con el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE).