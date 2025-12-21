Pero en el siglo XXI todo cambió. La construcción empezó a flotar, el barco dejó de ser solo transporte y pasó a ser herramienta. En esa transformación silenciosa, el planeta Tierra empezó a construir sobre sus propias aguas. Y un buque en particular hoy es protagonista.

El mayor barco de construcción del planeta Tierra: eleva plataformas petroleras en segundos

Se trata del barco Pioneering Spirit, reconocido de forma real como el barco más grande del planeta Tierra por desplazamiento y área de cubierta. Construido para una misión específica, este coloso fue diseñado para instalar y retirar plataformas petroleras y de gas en alta mar en cuestión de segundos, una tarea que antes podía llevar semanas.