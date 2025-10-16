Aguas Mendocinas compartió un comunicado en redes sociales, en el cual informa un corte de agua programado que ocurre en el departamento de Las Heras. Debido a distintos trabajos, algunas áreas se quedarán sin servicio a lo largo de este jueves 16 de octubre.
Corte de agua en Las Heras: hasta qué hora no habrá servicio este jueves 16 de octubre
Estos son los horarios en los que habrá un corte de agua en el departamento de Las Heras. Sigue leyendo para conocer los detalles
AYSAM y nuevos trabajos
AYSAM es una empresa prestadora de servicios de agua potable y saneamiento más grande de la provincia. Abastecen de agua potable a más de 435.000 hogares en todo el territorio mendocino.
La empresa incluye un sistema de gestión ágil y moderno para brindar un servicio eficiente. Además, ofrecen atención personalizada y disponible las 24 horas, los 365 días del año.
Cuentan con 10 establecimientos potabilizadores con una capacidad de potabilización de 822.063 m3 por día, además de perforaciones y estaciones de bombeo para abastecer agua potable a más de 1.660.000 habitantes.
Hasta qué hora es el corte de agua
AYSAM notificó el corte de agua para el departamento de Las Heras a partir de las 8:30 hasta las 13:00. Debido a un trabajo de empalme de redes el departamento se quedará sin servicio desde Alfredo Palacios hasta Llanes y desde Córdoba hasta Almirante Brown.
Durante el corte del servicio:
- Mantenga una reserva de agua potable embotellada. 2 litros por persona. Guárdela en recipientes limpios.
- Cuide permanentemente la reserva de agua en el tanque domiciliario.
- Haga uso sumamente responsable y solidario del agua potable.
- Regule la intensidad del caudal de agua en las canillas.
- Evite el uso de lavarropas automáticos, lavavajillas y el riego de jardines.
- Recuerde que el lavado de veredas y vehículos con manguera o el uso de hidrolavadora está PROHIBIDO las 24 hs. los 365 días del año.
- Controle goteras en canillas y pérdidas en inodoros.