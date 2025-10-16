Corte de agua en Las Heras: hasta qué hora no habrá servicio este jueves 16 de octubre

Cuentan con 10 establecimientos potabilizadores con una capacidad de potabilización de 822.063 m3 por día, además de perforaciones y estaciones de bombeo para abastecer agua potable a más de 1.660.000 habitantes.

Hasta qué hora es el corte de agua

AYSAM notificó el corte de agua para el departamento de Las Heras a partir de las 8:30 hasta las 13:00. Debido a un trabajo de empalme de redes el departamento se quedará sin servicio desde Alfredo Palacios hasta Llanes y desde Córdoba hasta Almirante Brown.

corte de agua Reserva agua durante el corte de servicio.

Durante el corte del servicio: