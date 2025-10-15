Emergencia en Los Ángeles por redadas migratorias federales

Según funcionarios locales, muchas personas detenidas eran sostén económico de sus hogares y su ausencia provocó dificultades para pagar el alquiler, aumentando el riesgo de desalojos masivos.

Una respuesta humanitaria ante el temor y la incertidumbre

La presidenta de la Junta, Lindsey Horvath, explicó que la resolución permitirá destinar fondos de emergencia para asistencia legal, apoyo habitacional y contención psicológica a las familias afectadas.

“Estas redadas no solo fracturan comunidades, también dejan a niños sin sus padres y a familias al borde del desalojo”, afirmó.

Organizaciones civiles del área metropolitana de Los Ángeles denunciaron que los operativos se realizaron “de manera indiscriminada”, incluso en zonas escolares y centros comunitarios.

Las autoridades del condado anunciaron que trabajarán junto a ONG y defensores de derechos migratorios para impedir desalojos por falta de pago directamente vinculados con las detenciones.

Contexto nacional: endurecimiento de las políticas migratorias

Las redadas se enmarcan en la operación Midway Blitz, impulsada por Donald Trump desde la Casa Blanca, que apunta a acelerar las deportaciones de inmigrantes sin documentación en grandes ciudades como Chicago, Houston y Los Ángeles.

Aunque el gobierno sostiene que se trata de medidas de “seguridad nacional”, líderes demócratas califican los operativos como una “campaña de persecución” contra la comunidad latina.

El Departamento de Justicia (DOJ) enfrenta múltiples demandas por violación de derechos civiles, y varios estados, entre ellos California, evalúan acciones legales adicionales.