La comunidad argentina en Los Ángeles: presencia, servicios y cultura

La comunidad argentina en Los Ángeles supera los 20.000 residentes. Dónde se concentran, qué servicios tienen y cómo mantienen viva su cultura en Estados Unidos

Jimena Díaz
Jimena Díaz
La ciudad de Los Ángeles es uno de los destinos más diversos de Estados Unidos, y entre su población inmigrante también se encuentra una creciente comunidad argentina. Aunque numéricamente no es tan grande como la mexicana o la salvadoreña, su presencia es significativa y se integra al mosaico latino que caracteriza a California.

Según datos de RightData USA, en Los Ángeles County viven alrededor de 21.258 argentinos, lo que representa el 0,21 % de la población hispana en el área. Dentro de la ciudad, la cifra estimada ronda los 8.500 residentes, especialmente en códigos postales como 90036, 90066 y 90025 (ZipAtlas).

Distribución y servicios para la comunidad argentina en Los Ángeles

La inmigración argentina en Estados Unidos ha encontrado en Los Ángeles un espacio dinámico para crecer. Diversas organizaciones latinas trabajan en el acceso a derechos y asistencia social, como The Latino Coalition of Los Angeles, que impulsa programas de participación cívica y justicia social para inmigrantes.

La ciudad reforzó la oferta de ayuda legal y comunitaria a raíz de las políticas migratorias más restrictivas. Iniciativas como Together in Service, en coordinación con la alcaldía de Los Ángeles, ofrecen apoyo con alimentos, medicinas y asesoría a familias latinas y argentinas afectadas por operativos migratorios.

Las protestas en Los &Aacute;ngeles, California, Estados Unidos. Donald Trump envi&oacute; la Guardia Civil a este estado (Archivo). Cr&eacute;dito: EFE/ Allison Dinner.

Las protestas en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Donald Trump envió la Guardia Civil a este estado (Archivo). Crédito: EFE/ Allison Dinner.

Cultura y productos argentinos en California

La comunidad argentina en Los Ángeles mantiene viva su identidad cultural a través de eventos, restaurantes y tiendas. Según Hispanic LA, espacios como El Fogón se han convertido en puntos de encuentro donde los argentinos celebran su gastronomía y tradiciones.

Los supermercados latinos como Vallarta Supermarkets, en expansión en zonas de Los Ángeles, permiten acceder a productos importados de Latinoamérica. Si bien no siempre hay góndolas exclusivas de Argentina, la comunidad suele encontrar yerba mate, dulce de leche y cortes de carne adaptados a la parrilla.

Una comunidad pequeña, pero en crecimiento

Aunque los argentinos representan una porción menor dentro de la población latina en Los Ángeles, su peso cultural y su nivel educativo les han permitido integrarse en sectores como el arte, la gastronomía, los medios y la tecnología.

La historia de la inmigración argentina en Estados Unidos sigue escribiéndose en ciudades como Los Ángeles, Miami y Nueva York, donde la comunidad mantiene un equilibrio entre la integración y la preservación de sus raíces.

Fuentes: RightData USA, ZipAtlas, Hispanic LA, Latino Coalition LA, Eater LA.

