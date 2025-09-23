El pintoresco pueblo a cuatro horas de Los Ángeles donde se consiguen viviendas accesibles

Ferndale registra un precio promedio de $649,500 para las casas, cifra que contrasta con los $796,255 de la media estatal. Esta diferencia de casi $150,000 explica por qué el pueblo atrae compradores de otras partes de California.

El contraste con el resto del país muestra números claros. El promedio nacional se ubica en $437,942, lo que coloca a Ferndale en una posición intermedia: más caro que la media de Estados Unidos, pero accesible comparado con San Francisco o Los Ángeles.

Compradores procedentes de San Francisco encuentran en este pueblo la posibilidad de reducir gastos mensuales. Estados Unidos conserva pocos lugares donde la arquitectura victoriana permanece intacta como aquí, lo que mantiene el valor de las propiedades.

La realidad de vivir lejos de las grandes ciudades

pueblo california Este pueblo tiene un encanto difícil de encontrar en otros puntos de California.

El pueblo del condado de Humboldt funciona con menos tráfico que las ciudades principales de California. Vivienda aquí incluye espacio verde alrededor de las casas, aire sin la contaminación de Los Ángeles, la posibilidad de aparcar frente a tu puerta.

Trabajadores remotos calculan las ventajas económicas rápidamente. El dinero que pagaban de alquiler en ciudades caras ahora les permite comprar casa y ahorrar parte del salario mensual en Estados Unidos. Familias jóvenes acceden a su primera propiedad cuando en otras partes del estado resulta imposible.