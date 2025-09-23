Inicio Sociedad Pueblo
El pintoresco pueblo a cuatro horas de Los Ángeles donde se consiguen viviendas accesibles

En California, donde los precios inmobiliarios marcan récords históricos, este pueblo ofrece casas victorianas a costos que no destrozan el presupuesto familiar

Francisco Pérez Osán
Este pueblo ofrece un estilo de vida muy tranquilo

California registra precios de vivienda que superan cualquier lógica para la mayoría de trabajadores, pero Ferndale funciona diferente. Este pueblo del condado de Humboldt vende propiedades por debajo de la media estatal, lo que permite acceder a una casa sin comprometer décadas de ingresos familiares en Estados Unidos. Las construcciones del siglo XIX se mantienen en pie mientras el mercado inmobiliario local ofrece números alcanzables.

Los Ángeles y San Francisco expulsan familias con precios que superan los ingresos promedio, pero este lugar del norte californiano presenta otra realidad. Vivienda aquí significa poder comprar en lugar de alquilar eternamente, construir patrimonio en lugar de enriquecer a propietarios ausentes.

Un pueblo con números sorprendentes

ferndale
Los precios de las viviendas en Ferndale est&aacute;n m&aacute;s bajos, en promedio, que en el resto de California.

Ferndale registra un precio promedio de $649,500 para las casas, cifra que contrasta con los $796,255 de la media estatal. Esta diferencia de casi $150,000 explica por qué el pueblo atrae compradores de otras partes de California.

El contraste con el resto del país muestra números claros. El promedio nacional se ubica en $437,942, lo que coloca a Ferndale en una posición intermedia: más caro que la media de Estados Unidos, pero accesible comparado con San Francisco o Los Ángeles.

Compradores procedentes de San Francisco encuentran en este pueblo la posibilidad de reducir gastos mensuales. Estados Unidos conserva pocos lugares donde la arquitectura victoriana permanece intacta como aquí, lo que mantiene el valor de las propiedades.

La realidad de vivir lejos de las grandes ciudades

pueblo california
Este pueblo tiene un encanto dif&iacute;cil de encontrar en otros puntos de California.

El pueblo del condado de Humboldt funciona con menos tráfico que las ciudades principales de California. Vivienda aquí incluye espacio verde alrededor de las casas, aire sin la contaminación de Los Ángeles, la posibilidad de aparcar frente a tu puerta.

Trabajadores remotos calculan las ventajas económicas rápidamente. El dinero que pagaban de alquiler en ciudades caras ahora les permite comprar casa y ahorrar parte del salario mensual en Estados Unidos. Familias jóvenes acceden a su primera propiedad cuando en otras partes del estado resulta imposible.

