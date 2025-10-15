Caso Pablo Laurto: habló el taxista que lo llevó y contó detalles impactantes

“Teníamos una distancia importante. Le aviso el tiempo que iba a tener yo hasta llegar a la propiedad y cuando pudieron comunicarse con el hombre, él confirmó que aguardaba mi llegada. Me desocupé del servicio que tenía y fui para ahí”, contó.

Y siguió: “Cuando llegué a la cuadra, vi al hombre con el nene en la vía pública, no salieron de ninguna casa. Llevaba un bolso y una mochila. Se subieron al auto y el hombre dijo que iban a la terminal vieja". Desde allí, el plan de Laurta era tomarse un micro a Entre Ríos para, luego, escaparse con P. hacia el paso fronterizo con Uruguay.

Al consultarle por alguna ruta particular y por el tiempo estimado de viaje, Laurta se mostró sin inconvenientes: “Me dijo que era indistinto el recorrido, que no había problema por el camino. Le pregunté si tenía apuro y me contestó que no, que estaba perfecto de tiempos. Fue todo lo que se habló”.

“El nene estaba al medio y el hombre detrás mío. No noté nada extraño, venían conversando normalmente, cosas simples que se entendía que eran padre e hijo”, afirmó Silvio.

laurto2 Lo planeó todo. El doble femicida Pablo Laurto, también asesinó al remisero que lo llevó junto a su pequeño hijo.

Según detalló el taxista, el nene de 5 años venía distraído: “Como un niño normal, comentaba cosas y hablaba con el hombre. Pero no detecté ninguna anomalía, ninguna situación previa al traslado como para informar a la central o buscar ayuda. Fue un traslado totalmente común”.

“No tomé ninguna desviación ni nada, seguí la ruta pactada. Le pregunté donde quería bajarse y me pidió que lo dejara en la plaza que está al frente de la terminal, sobre la calle Tránsito Cáceres de Allende. Me dijo que se iban a quedar en la plaza porque estaban en tiempo", recordó.

Luego de todo lo que sucedió, Silvio lamentó el brutal doble femicidio y reflexionó: “Indirectamente, soy copartícipe de algo que no me corresponde y de un hecho en el que no tengo ningún tipo de vínculo. Uno ya en frío se pone a pensar y podría haber tenido otras consecuencias. Si hubiera cambiado el recorrido o iba por otro sector, podría haber sido yo él afectado o me podría haber reducido”.

Fuente: tn.com.ar