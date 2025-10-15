Buscan la cabeza del remisero que fue descuartizado luego de trasladar al doble femicida

Captura femicida detenido

Ante la falta de las otras partes del cuerpo, como la cabeza y los brazos, es que “están ampliando la búsqueda”.

Pablo Laurta es indagado por el doble femicidio

Los operativos se efectúan mientras Pablo Laurta, el acusado de doble femicidio, crimen y secuestro, está siendo indagado por la fiscal Daniela Montangie.

Cuando Laurta era trasladado a la fiscalía habló por primera vez y dijo que todo “fue por justicia”, haciendo referencia a los tres crímenes de su ex pareja, Luna Micaela Giardina, de 26 años, y su ex suegra, Mariel Zamudio, de 54 y el remisero Martín Palacio.