Siguen los rastrillajes en Entre Ríos para encontrar las otras partes del cuerpo desmembrado que fue hallado el lunes y que serían Martín Sebastián Palacio, el remisero que trasladó a Pablo Laurta, el hombre detenido y acusado de doble femicidio y secuestro.
Buscan la cabeza del remisero que fue descuartizado luego de trasladar al doble femicida
Los rastrillajes se realizan en la zona de Yeruá con caballos y drones. Pablo Laurta, el acusado de doble femicidio, es indagado por la Justicia
Estos operativos se realizan debido a que el cuerpo encontrado estaba desmembrado y descuartizado y solo se encontró en el lugar el torso. Fuentes del caso indicaron que el análisis de ADN tardaría cinco meses en dar resultados para conocer el nombre de la víctima.
Según publicó la agencia Noticias Argentinas, se estaba rastrillando la zona de Yeruá con caballos y drones.
Ante la falta de las otras partes del cuerpo, como la cabeza y los brazos, es que “están ampliando la búsqueda”.
Pablo Laurta es indagado por el doble femicidio
Los operativos se efectúan mientras Pablo Laurta, el acusado de doble femicidio, crimen y secuestro, está siendo indagado por la fiscal Daniela Montangie.
Cuando Laurta era trasladado a la fiscalía habló por primera vez y dijo que todo “fue por justicia”, haciendo referencia a los tres crímenes de su ex pareja, Luna Micaela Giardina, de 26 años, y su ex suegra, Mariel Zamudio, de 54 y el remisero Martín Palacio.