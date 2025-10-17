Balearon la camioneta en la que viajaba Juan Manuel Urtubey en Salta, en plena campaña electoral

camioneta de Urtubey tras el ataque El impacto de bala en la ventanilla de la camioneta en la que se trasladaba el ex gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey.

El hecho se produjo cerca de las 9. Horas más tarde, la denuncia fue presentada en la Comisaría N° 101 de San Lorenzo, donde se confirmó que el impacto fue producto de un arma de fuego. Según el informe policial, el proyectil alcanzó el respaldo del asiento trasero, sin atravesarlo. El hecho se dio a conocer al final de este jueves.

La causa fue caratulada inicialmente como daños y hasta el momento no hay sospechosos identificados. Fuentes cercanas al equipo del exgobernador señalaron que en un primer momento creyeron que el estallido del vidrio se debía a una piedra, pero un oficial constató que se trataba de un disparo.

Desde la Mesa Nacional de Primero la Patria, el espacio político que impulsa la candidatura de Urtubey, emitieron un comunicado en el que repudiaron el ataque y exigieron el esclarecimiento urgente del hecho.

“Este gravísimo episodio pone en riesgo no sólo la integridad de nuestro compañero, sino también la convivencia democrática”, expresaron desde el frente.

Su compañera de lista, Nora del Valle Giménez, también condenó el suceso y reclamó garantías de seguridad para todos los candidatos.

“Con enorme preocupación me enteré de que desconocidos balearon la camioneta de Juan Manuel Urtubey. Exigimos a las autoridades que garanticen la seguridad de quienes participamos en esta campaña y que se investigue hasta dar con los responsables”, manifestó.

Finalmente, pidió que “la violencia no vuelva a ser protagonista de la política argentina”, y cerró su mensaje con un contundente: “Nunca Más”.