Jorge Rojas en Mendoza: "Cuando sentís lo que hacés y sos honesto con vos, las cosas siempre van a salir bien"

-La idea fue armar un repertorio que represente toda esa trayectoria. Por eso, el show tiene 50 canciones en escena, abarcando temas de todos mis discos, desde el primero hasta el más reciente. Para lograr esto, tuvimos que hacer un trabajo musical muy grande: conectar canciones, crear mixturas y bloques, como en las baladas, donde ponemos varias juntas. Es un recorrido completo, muy concentrado y muy feliz con lo que se logró a nivel musical y estético.

Hace 20 años Rojas tomó la difícil decisión de dejar la seguridad -por así decirlo- de Los Nocheros para iniciar su camino en solitario. Hoy, con el resultado a la vista, reflexiona: "Fue un momento único e irrepetible con Los Nocheros, pero fue necesario el cambio de etapa. Actualmente considero que las decisiones que tomé fueron acertadas. Esta nueva etapa, aunque distinta, me dio mucho crecimiento, tanto en lo personal como en lo musical. Pasó a ser algo absolutamente personal, por mis decisiones, mis sentimientos, mis emociones, y pude desarrollarme como autor y compositor. Ambas experiencias fueron muy enriquecedoras.

Además de artista, Jorge también es productor y gestor cultural, con el Festival de la Cultura Nativa en Salta. Sobre este otro rol de mirar "desde atrás del escenario" analizó: "Me gusta mucho, descubrí una pasión al transitarla. Todo lo que descubrí alrededor de la música me apasiona: la composición, la producción, dirigir equipos de trabajo, producir espectáculos. Empecé siendo solo un intérprete, y con el tiempo fui descubriendo que mi esencia, mis emociones y mis sentimientos están alrededor de la creación, de poner en funcionamiento una escena, un disco, un artista. Seguramente, esto me dará la posibilidad de seguir trabajando en la música cuando me toque retirarme del escenario.

-Como referente para las nuevas generaciones, que a menudo buscan la validación externa en redes sociales, ¿qué consejo le darías a un joven que recién está empezando su carrera?

-Les diría que miren para adentro. Las respuestas están en ellos mismos: qué, cómo, cuándo, qué música. El arte está muy ligado a tu expresión interna, a lo emocional. Cuando es honesto y genuino, ahí radica la tranquilidad de poder expresarse. No hay competencia afuera; un artista se supera a sí mismo. Cuando sentís lo que hacés y sos honesto con vos, las cosas siempre van a salir bien. El éxito es una consecuencia de tu solidez y tu identidad. La música es un contacto emocional, y cuando se produce esa conexión con el otro, se completa el círculo.