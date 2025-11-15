Ainda llega a Mendoza con un show acústico, íntimo y lleno de emociones

Ainda 3 Ainda, un show más que interesante este domingo.

Con más de una década de trayectoria dentro de la escena indie-pop argentina, Ainda se consolida como uno de los proyectos más emocionales y consistentes de su generación. Formado por Esmeralda y Yago, el dúo construyó un universo musical donde la emoción, la conexión y la belleza de lo simple son protagonistas.

Desde sus primeros discos, Ainda viene trazando un camino que mezcla indie, pop y una búsqueda constante por capturar lo que se siente, más que lo que se escucha. Con armonías cálidas y letras que hablan del amor, del paso del tiempo y de los vínculos, su música se volvió una compañía habitual dentro del panorama alternativo argentino.