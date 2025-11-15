Ainda llega a Mendoza con un show imperdible. Este domingo 16 de noviembre, a las 19, el público mendocino podrá disfrutar de una tarde distinta junto a Esmeralda Escalante y Yago Escrivá. En formato acústico, el dúo recorrerá las canciones que marcaron su historia y presentará su nuevo disco, en un encuentro para cantar, emocionarse y dejarse llevar por el magnetismo de una de las bandas más destacadas del indie nacional. Será en oYE bar (Viamonte 5524, Chacras de Coria) en Luján de Cuyo. Las entradas se pueden conseguir AQUÍ.
Ainda llega a Mendoza con un show acústico, íntimo y lleno de emociones
Este 16 de noviembre el dúo de música indie se presenta en Chacras de Coria para vivir una tarde diferente
Con más de una década de trayectoria dentro de la escena indie-pop argentina, Ainda se consolida como uno de los proyectos más emocionales y consistentes de su generación. Formado por Esmeralda y Yago, el dúo construyó un universo musical donde la emoción, la conexión y la belleza de lo simple son protagonistas.
Desde sus primeros discos, Ainda viene trazando un camino que mezcla indie, pop y una búsqueda constante por capturar lo que se siente, más que lo que se escucha. Con armonías cálidas y letras que hablan del amor, del paso del tiempo y de los vínculos, su música se volvió una compañía habitual dentro del panorama alternativo argentino.
En esta nueva etapa, el dúo presenta Fuimos Dos, su más reciente disco, descrito por ellos mismos como “un álbum para enamorarse”. Con una estética sonora que evoca los años 70´ y una cuidada propuesta audiovisual, este álbum refleja el costado más romántico y maduro de Ainda. El disco incluye colaboraciones con distintos artistas de la escena y refuerza su lugar como una de las bandas más queridas y escuchadas del panorama musical argentino.