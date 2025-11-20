Inicio Espectáculos Mendoza Sax Fest
Este viernes

Arranca el Mendoza Sax Fest 2025

El encuentro internacional de saxofón llega con una nueva edición presentando a los mejores músicos del mundo. Será del 21 al 24 de noviembre

Por UNO
Del 21 al 24 de noviembre, Mendoza se convertirá en el epicentro del saxofón y del jazz con la nueva edición del Mendoza Sax Fest edición 2025, el festival internacional que celebra al instrumento en todas sus dimensiones: pedagógica, artística y social. Las entradas para los espectáculos se encuentran a la venta en EntradaWeb.

Con sedes en el Espacio Cultural Julio Le Parc, Teatro Independencia, Teatro Mendoza y Planta Uno (Godoy Cruz), entre otros; reunirá a músicos, estudiantes y amantes del jazz de distintos países en cuatro jornadas con conciertos, masterclass, ensambles, jams y actividades especiales (ver más abajo).

Artistas internacionales y nacionales confirmados

La grilla 2025 contará con la presencia de Melissa Aldana (EE. UU./Chile), Arno Bornkamp (Países Bajos), Baptiste Herbin (Francia), Adam Pieronczyk (Polonia), Jonathan Helton (EE. UU.), Jeremy Koch (EE. UU.), junto a los argentinos Gustavo Musso, Bera Romairone (suizo-argentina), Manuel González Ponisio y Mario Breuer.

Arno Borkamp, de Países Bajos, será parte de la propuesta.

El festival incluye tres conciertos centrales:

Concierto Clásico. Viernes 21 de noviembre, a las 21 (Teatro Independencia).

La Orquesta Filarmónica de Mendoza, bajo la dirección del maestro Pablo Herrero Pondal, abrirá el festival con un concierto clásico junto a los solistas Arno Bornkamp (Países Bajos), Jeremy Koch (EE. UU.), Jonathan Helton (EE. UU.) y Bera Romairone (Suiza). Será una velada con obras originales para saxofón y orquesta y la participación especial del mendocino Mauricio Agüero como anfitrión.

Concierto Electrónico. Sábado 22 de noviembre a las 21 en Planta Uno.

Experiencias electrónicas y el mejor jazz del mundo con un show audiovisual a cargo de Bera Romairone (Suiza), y Alberto Barberis (Italia) La entrada es gratuita.

Concierto Jazz. Domingo 23 de noviembre a las 21 en Teatro Mendoza.

La reconocida saxofonista Melissa Aldana llega desde Nueva York para presentarse en el Teatro Mendoza, acompañada por Pipi Piazzolla (batería), Cirilo Fernández (piano) y Mariano Sívori (contrabajo). Una noche de virtuosismo y creación contemporánea.

Bera Romairone, otra de las saxofonistas que se suman al festival que comienza este viernes.

Actividades y programación destacada

El Mendoza Sax Fest 2025 propone cuatro días intensos de música y experiencias únicas para músicos, amantes del jazz y público en general.

Viernes 21

A ls 21. Apertura con el Concierto Clásico de la Orquesta Filarmónica de Mendoza y solistas internacionales.

A las 23. After Fest y Jam Session con Adam Pieronczyk, en Planta Uno.

Sábado 22

A las 12. Duo saxofón y guitarra en la Pérgola de la Peatonal (entrada libre).

A las 17. Concierto de Tango a cargo de Manuel Ponisio en Bodega Norton (entrada con reserva).

A las 21. Con entrada libre en Planta Uno, experiencias electrónicas con un show audiovisual a cargo de Bera Romairone (Suiza), y Alberto Barberis (Italia).

A las 23. After Fest y Jam Session con Baptiste Herbin (Francia), en Planta Uno.

Domingo 23

A las 18. Jazz en Villavicencio con Adam Pieronczyk (Polonia).

A las 19. Concierto de Cámara con Arno Bornkamp (Países Bajos), Jonathan Helton (EE.UU.), y Mariano Manzanelli (Argentina); en el Espacio Cristóforo Colombo de Godoy Cruz -entrada gratuita-.

A las 21. Jazz Internacional con Melissa Aldana (New York) en el Teatro Mendoza (entradas en EntradaWeb).

A las 23. After Fest y Jam Sessions con Gustavo Musso, en Planta Uno.

Conocé el programa completo y todos los detalles en www.mendozasaxfest.com.

Sobre el Mendoza Sax Fest

El Mendoza Sax Fest es un festival internacional que celebra al saxofón en todas sus dimensiones: pedagógica, artística y social. Nacido en Mendoza, se ha consolidado como un punto de encuentro único en Sudamérica, donde convergen grandes referentes mundiales del instrumento junto a estudiantes y músicos locales. Su propuesta combina conciertos en salas y espacios abiertos, clases magistrales, talleres, ensambles y actividades comunitarias.

El festival tiene como objetivos promover el saxofón, fortalecer su enseñanza, generar intercambio internacional y visibilizar a los músicos locales. Dirigido por los saxofonistas Mauricio Agüero y Emilio Spitz, ha sido declarado de Interés Cultural por el Ministerio de Cultura de la Nación y de Interés Legislativo por el Concejo Deliberante de la Ciudad de Mendoza.

En ediciones anteriores participaron leyendas como Branford Marsalis (2022), Joshua Redman (2023) y Paquito D’Rivera (2024), junto a referentes argentinos como Gustavo Musso, Ricardo Cavalli, Mariano Gamba y el grupo Escalandrum.

Con un espíritu integrador, el Mendoza Sax Fest reafirma cada año su identidad como un espacio de excelencia artística y apertura comunitaria, proyectando a Mendoza como un punto de referencia internacional para el saxofón.

