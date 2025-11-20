"Viven Dinosaurios" sigue en Godoy Cruz hasta el 11 de diciembre

Las entradas anticipadas están disponibles para su compra a través de Feverup.com.

¡Bonus Jurásico! quienes cumplan años tienen un beneficio especial para ingresar gratis y celebrar su día en una aventura única.

La muestra además lanzó beneficios especiales para grupos de 20 personas o más, con un valor de $6.000 por persona (con reserva anticipada). Además, por cada 20 entradas, una persona adicional ingresa sin cargo. Una excelente oportunidad para que la familias, amigos o grupos vivan juntos esta experiencia única.

La promoción para grupos es con reserva previa (24 horas de anticipación) al WhatsApp 54 9 261 7145254 o a [email protected].

La muestra "Viven Dinosaurios" en Mendoza

Una experiencia interactiva con más de 50 animatrónicos "Viven Dinosaurios" es un recorrido interactivo de aproximadamente 45 minutos diseñado para todas las edades, que logra combinar a la perfección la ciencia, la tecnología y el entretenimiento.

La muestra presenta más de 50 dinosaurios animatrónicos de tamaño real, recreados con un realismo sorprendente. Los visitantes podrán encontrarse cara a cara con especies icónicas como el imponente Tiranosaurio Rex y el Triceratops.

Características de la muestra:

Recorrido Guiado: cada grupo realiza un recorrido 100% guiado por un especialista que comparte datos curiosos, teorías y secretos del mundo jurásico.

Diez espacios temáticos: incluye salas inmersivas y áreas de interacción.

Actividades Infantiles: para los más chicos, hay una excavación de fósiles, un sector de juegos con dinosaurios para montar y la oportunidad de conocer a Velocy, la mascota oficial.

Un atractivo destacado es una sala inmersiva dedicada a las medusas. "Los dinosaurios habitaron el planeta hace 95 millones de años. Pero hay algo mucho más antiguo que es tangible hasta nuestros días que son las medusas, un organismo marino con 500 millones de años en la Tierra, y recreamos sus características en una sala colorida e inmersiva,” explica Mariano Roman, productor y creador de la muestra.

Exposición Viven Dinosaurios 3 Las medusas son un atractivo aparte de la muestra.

La exhibición cuenta con la colaboración de la Fundación Azara y la Universidad Maimónides, instituciones que aseguran el rigor académico de la experiencia al desarrollar material educativo exclusivo."Viven Dinosaurios" ya ha recorrido con éxito Ecuador, Perú y Uruguay, además de importantes ciudades argentinas. En Mar del Plata, fue distinguida con el Premio Estrella de Mar por su valioso aporte cultural y educativo.