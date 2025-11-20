El jueves 27 de noviembre la banda liderada por Iván Noble, Los Caballeros de la Quema presentará su álbum "Fiesta de Zombis" en Mendoza. La cita es en el
Los Caballeros de la Quema presentan su nuevo álbum en Mendoza
"Fiesta de Zombis" sonará el jueves 27 de noviembre en el Arena Maipú Stadium tras un impresionante concierto en el Movistar Arena
Arena Maipú Stadium (Maza y Emilio Civit, Maipú) a las 22 y las entradas están en venta en Ticketek.com.ar y boletería del estadio.
Con los antecedentes de haber llenado el Movistar Arena y otros escenarios de Buenos Aires, Los Caballeros de la Quema continúa presentando su nuevo álbum lanzado después de 25 años.
Caballeros de la Quema en Mendoza: clásicos y nuevas canciones
Con poco más de 30 años de trayectoria y un canciones que marcaron a una generación, la banda de Morón liderada por Iván Noble lanzó en septiembre "Fiesta de Zombis", 25 años después de su último trabajo discográfico ("Fulanos de nadie", 2000). El álbum logra condensar la música y la lírica que los caracterizó entre los últimos años del siglo XX, y los albores del nuevo milenio.
En estos 10 nuevos tracks que componen el álbum (más la versión del clásico de Los Abuelos de la nada, “Costumbres Argentinas”) se logra una síntesis muy lograda entre los Caballeros de "Manos Vacías" (1993) y "Fulanos de Nadie". “Fiesta de Zombis” es un disco que suena a clásico, con canciones nuevas, que tienen un efecto curioso: a medida que van pasando los temas, automáticamente se incorporan a nuestro cuerpo y alma, como si se tratara de viejos conocidos. "Otro día en la oficina", "No empujen al río", "Tanto vino bajo el puente", "Y acá me ves" tienen destino de hits, al igual que "Fiesta de Zombis", una crónica exagerada de una fiesta que se salió de control hace unos años en el jardín de Iván Noble. El disco también tiene un cover: "Costumbres Argentinas" de Los Abuelos de la Nada.
Además, la banda compuesta por Iván Noble, Martín Méndez, Javier Cavo, Pablo Guerra y Pato Castillo seguramente ofrecerán los clásicos como "Avanti morocha" u "Oxidado" para conformar una cita imperdible.