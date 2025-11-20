Los Caballeros de la Quema presentan su nuevo álbum en Mendoza

Los Caballeros de la Quema Los Caballeros de la Quema prometen hits clásicos y de su nuevo disco.

Caballeros de la Quema en Mendoza: clásicos y nuevas canciones

Con poco más de 30 años de trayectoria y un canciones que marcaron a una generación, la banda de Morón liderada por Iván Noble lanzó en septiembre "Fiesta de Zombis", 25 años después de su último trabajo discográfico ("Fulanos de nadie", 2000). El álbum logra condensar la música y la lírica que los caracterizó entre los últimos años del siglo XX, y los albores del nuevo milenio.

Embed - Los Caballeros de la Quema - Otro día en la oficina (Lyric Video)

En estos 10 nuevos tracks que componen el álbum (más la versión del clásico de Los Abuelos de la nada, “Costumbres Argentinas”) se logra una síntesis muy lograda entre los Caballeros de "Manos Vacías" (1993) y "Fulanos de Nadie". “Fiesta de Zombis” es un disco que suena a clásico, con canciones nuevas, que tienen un efecto curioso: a medida que van pasando los temas, automáticamente se incorporan a nuestro cuerpo y alma, como si se tratara de viejos conocidos. "Otro día en la oficina", "No empujen al río", "Tanto vino bajo el puente", "Y acá me ves" tienen destino de hits, al igual que "Fiesta de Zombis", una crónica exagerada de una fiesta que se salió de control hace unos años en el jardín de Iván Noble. El disco también tiene un cover: "Costumbres Argentinas" de Los Abuelos de la Nada.

Caballeros de la Quema 2025 Los Caballeros de la Quema se presentan el jueves 27 en el Arena Maipú.

Además, la banda compuesta por Iván Noble, Martín Méndez, Javier Cavo, Pablo Guerra y Pato Castillo seguramente ofrecerán los clásicos como "Avanti morocha" u "Oxidado" para conformar una cita imperdible.