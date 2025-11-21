El dúo mendocino Puentes integrado por Mariela Puentes (voz, composición y guitarra) y Juan Pablo Balmaceda (percusión), participará de la 22ª edición de los Premios Arco de Córdoba, organizados por Benito Correa, que buscan reconocer la trayectoria de artistas emergentes a nivel nacional. La ceremonia se llevará a cabo el 23 de noviembre de 2025 en Córdoba.
El dúo mendocino Puentes será distinguido a nivel nacional en los Premios Arco de Córdoba
Los artistas locales fueron seleccionados como únicos representantes de la música y la cultura de Mendoza en los prestigiosos galardones cordobeses
Reconocimiento y Proyección Nacional
Mariela y Juan Pablo expresaron su alegría por la nominación: "Después de tanto camino recorrido, nos da mucha alegría que nos nominen en estos premios a nivel nacional. Esto nos impulsa a seguir por el camino de la música".
La participación en este evento no solo es un reconocimiento a su trayectoria en Mendoza, sino que también les abre un horizonte más amplio. Los músicos destacaron que ser nominados fuera de la provincia les permitirá intercambiar experiencias con artistas de otras ciudades y establecer nuevos vínculos que enriquecerán su carrera artística, ayudándolos a mostrar su música fuera de la frontera mendocina.
Sobre "Puentes"
Formado en febrero de 2021, "Puentes" se define como un dúo de folk y rock. Su nombre simboliza su objetivo: "Acercamos lo distante, conectamos lo diverso... Nuestra música establece Puentes".
Mariela Puentes: Cantante, guitarrista y compositora con una vasta trayectoria desde 1980, incluyendo su participación en el evento internacional "Grito de Mujer", donde representa a la cultura mendocina.
Juan Pablo Balmaceda: Percusionista con amplia experiencia como músico y sonidista, formado con grandes referentes de la provincia.