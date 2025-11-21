El dúo mendocino Puentes será distinguido a nivel nacional en los Premios Arco de Córdoba

Duo Puentes.jpg

Reconocimiento y Proyección Nacional

Mariela y Juan Pablo expresaron su alegría por la nominación: "Después de tanto camino recorrido, nos da mucha alegría que nos nominen en estos premios a nivel nacional. Esto nos impulsa a seguir por el camino de la música".

La participación en este evento no solo es un reconocimiento a su trayectoria en Mendoza, sino que también les abre un horizonte más amplio. Los músicos destacaron que ser nominados fuera de la provincia les permitirá intercambiar experiencias con artistas de otras ciudades y establecer nuevos vínculos que enriquecerán su carrera artística, ayudándolos a mostrar su música fuera de la frontera mendocina.