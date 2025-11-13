Cómo limpiar un vinilo viejo y usado: el paso a paso que nunca falla

Embed - sabías que los vinilos se lavan?? asi lo hago yo! A diferencia de lo que muchos creen, el vinilo es bastante resistente. Está hecho de PVC (un tipo de plástico), así que salvo que uses algo muy corrosivo, no lo vas a arruinar limpiándolo. Yo suelo hacer el paso 1 y el 3. El paso 2 solo cuando traigo alguno de feria, bien mugroso. Después de eso, los mantengo en lugar seco, limpios y en fundas. PASO 1 – Polvo superficial Si solo tiene polvo, pasá un cepillo antiestático (de fibra de carbono o terciopelo). Le saca la estática y el polvo. Yo lo hago cada vez que lo reproduzco —si está limpio, no hace falta. PASO 2 – Para valientes (limpieza profunda) A mí me daba miedo hacerlo, hasta que se lo vi a @mike.records_ y me llenó de confianza. Con este paso recuperé discos con hongos INESCUCHABLES. Usá agua y detergente transparente (deja menos residuos porque los otros tienen colorante). Si el agua de tu zona no es potable, salteá este paso y pasá al siguiente. PASO 3 – Limpieza y mantenimiento Mezclá agua destilada con alcohol (70/30) y pasalo con un paño de microfibra. Algunos usan isopropílico; yo uso el común. Esto lo hago seguido, sobre todo cuando salgo a pinchar o los manipulo mucho. Siempre limpiá siguiendo los surcos. Guardalos en fundas internas y externas, verticales y en lugar limpio. Y listo! chau vinilo mugroso, hola vinilo que suena bien. #vinilos #vynil #dj #djtips @jimenagonik sabías que los vinilos se lavan?? asi lo hago yo! A diferencia de lo que muchos creen, el vinilo es bastante resistente. Está hecho de PVC (un tipo de plástico), así que salvo que uses algo muy corrosivo, no lo vas a arruinar limpiándolo. Yo suelo hacer el paso 1 y el 3. El paso 2 solo cuando traigo alguno de feria, bien mugroso. Después de eso, los mantengo en lugar seco, limpios y en fundas. PASO 1 – Polvo superficial Si solo tiene polvo, pasá un cepillo antiestático (de fibra de carbono o terciopelo). Le saca la estática y el polvo. Yo lo hago cada vez que lo reproduzco —si está limpio, no hace falta. PASO 2 – Para valientes (limpieza profunda) A mí me daba miedo hacerlo, hasta que se lo vi a @mike.records_ y me llenó de confianza. Con este paso recuperé discos con hongos INESCUCHABLES. Usá agua y detergente transparente (deja menos residuos porque los otros tienen colorante). Si el agua de tu zona no es potable, salteá este paso y pasá al siguiente. PASO 3 – Limpieza y mantenimiento Mezclá agua destilada con alcohol (70/30) y pasalo con un paño de microfibra. Algunos usan isopropílico; yo uso el común. Esto lo hago seguido, sobre todo cuando salgo a pinchar o los manipulo mucho. Siempre limpiá siguiendo los surcos. Guardalos en fundas internas y externas, verticales y en lugar limpio. Y listo! chau vinilo mugroso, hola vinilo que suena bien. vinilos vynil dj djtips sonido original - Jimena Gonik

Cuando el disco de vinilo tiene polvo superficial, puedes pasar por encima un "cepillo limpiador" y listo. Pero si el vinilo está muy sucio, con el cepillo no harás mucho.

Lo que harás es lo siguiente: abre la canilla de agua fría y sumerge el disco de vinilo con mucho cuidado (presta atención de no mojar el sticker o etiqueta). A continuación, usando detergente transparente y una esponja suave, comienza a frotar el vinilo.

Enjuaga bien el vinilo, procurando que no le quede espuma en la superficie y déjalo secar en un escurridor. El paso siguiente será pasar un paño de microfibra (no deja rayas ni restos) con una mezcla de agua destilada y alcohol, esto ayudará a retirar los sedimentos que suele tener el agua de la canilla y que puedan haber quedado atorados en los surcos del vinilo.

Disco de vinilo

Por nada en el mundo dejes secar los discos de vinilo al sol o en una zona donde haga mucho calor. El último paso será probar el vinilo y comprobar si el sonido mejoró o si se sigue sintiendo rayado.