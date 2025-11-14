El músico mendocino Maximiliano Moreno lanza "Fragmentario", su segundo disco solista, en todas las plataformas

"Un andar".

"Viento la canción".

"Hojarasca".

"La frescura del río".

"Invierno".

"Palabra hermana".

"Adentrar".

"Liberar la sangre".

El álbum además cuenta con la participación de queridos amigos de Moreno, pilares fundamentales para este disco, dentro de la producción musical y como parte de la banda: Tomi Salomón, Nahuel Plaza y Matías La Spada. También participaron aportando su granito sonoro: Iara Woods, Agustín Colom, Sabina Cerutti, Andrés Fernández, Juanpi Fe, Nahuel Jofré, Celina Jury; entre otros.

En este trabajo personal, Moreno se entrega a una aventura experimental. Las canciones del disco están atravesadas por diversos géneros musicales creando texturas sonoras particulares. Convergen el folclore, el rock, el jazz y muchos otros, por lo que se hace difícil encasillarlo, ya que sin dudas, la raíz más fuerte del disco es la canción como forma musical.

Lanzamiento de “Fragmentario” + cortometraje

El disco “Fragmentario” se podrá escuchar desde el lunes 17 de noviembre en todas las plataformas digitales (Spotify, Tidal, Youtube, Apple Music, etc). Además el álbum será lanzado de forma audiovisual a modo de cortometraje. Cada canción contará con su video lyric particular grabado y editado por Tomi Salomón. Estos videos se han grabado en distintas locaciones, algunos a cámara fija, otros a modo registro de grabación y otros a distancia.

Adelanto en vivo

El sábado 15 de noviembre, a las 21, Maximiliano Moreno se presentará con Iara Woods en formato dúo denominado “Ping Pong Dúo”. Durante el encuentro que se llevará a cabo en el Ciclo Infinito, que se realizará en El Estudio Danza, el artista compartirá a modo de adelanto algunas obras del disco “Fragmentario”. Para mayor información y entradas comunicarse por whatsapp al 5492615350966.

Sobre Maximiliano Moreno

Maximiliano Moreno es músico, guitarrista y cantautor.

Estudió música en la Lic. en Música Popular Guitarra de la FAyD - UNCuyo.

Desde el 2015 viene transitando el camino de la música con una variada y diversa carrera.

Ha participado como guitarrista en varios grupos solistas como Fernanda Mariel, María Yunes, entre otros; como así también en grupos musicales como Qantú Trío, a dúo con Francisca Figueroa, a dúo con Iara Woods, y dirección escénica en Murga La Sigilosa y Murga Dale Manija.

También ha sido parte de la producción musical, arreglos y grabación de fonogramas de diversos artistas como Fernanda Mariel, María Yunes; entre otros.

También conforma su propio proyecto solista, donde ha participado de numerosos conciertos en espacios culturales, salas y bares. Cuenta con un disco editado titulado “Semilla” (2021), y actualmente se encuentra presentando su segundo disco de estudio titulado “Fragmentario”.