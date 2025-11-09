Este jueves 13 de noviembre en el Espacio cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén) se presentará Luciana Jury, una de las voces más expresivas y conmovedoras de la música popular argentina. La cita es a las 21 y como anfitriona estará la mendocina Francisca Figueroa. Las entradas se pueden conseguir en EntradaWeb.
"Entre cerros y canciones" presenta a Luciana Jury en el Le Parc
El ciclo creado y curado por la cantautora mendocina Francisca Figueroa da la bienvenida a la voz telúrica y visceral de Luciana Jury
Jury propone una interpretación libre y profunda en la que recorre géneros como folklore, tango, boleros, valses peruanos, cuecas chilenas y joropos, con un estilo que conjuga sutileza e intensidad en el decir.
Con siete discos editados, múltiples reconocimientos nacionales e internacionales y una trayectoria que la han llevado a escenarios de Latinoamérica y Europa, Jury se ha consolidado como una artista imprescindible de la escena actual.
Francisca Figueroa, una de las voces de la nueva canción latinoamericana, fusiona la raíz folclórica y ancestral, con influencias urbanas y contemporáneas, atravesada por una sensibilidad poética que conecta profundamente con el público.
Figueroa ha participado en festivales nacionales de relevancia y compartido escenarios con artistas de diversos géneros y generaciones. Con varios lanzamientos discográficos y un camino en constante crecimiento, se afirma como una voz importante de la canción argentina actual.
Jury y figueroa desplegarán un concierto donde las canciones serán el puente entre voces, territorios y públicos.
"Entre Cerros y Canciones" es un ciclo que nace con el espíritu de tender puentes entre territorios, músicas y sensibilidades, proponiendo experiencias íntimas y memorables que celebran la diversidad cultural argentina.