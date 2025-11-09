Inicio Espectáculos Le Parc
Este jueves

"Entre cerros y canciones" presenta a Luciana Jury en el Le Parc

El ciclo creado y curado por la cantautora mendocina Francisca Figueroa da la bienvenida a la voz telúrica y visceral de Luciana Jury

Por UNO
Luciana Jury. Este jueves en el Le Parc.

Este jueves 13 de noviembre en el Espacio cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén) se presentará Luciana Jury, una de las voces más expresivas y conmovedoras de la música popular argentina. La cita es a las 21 y como anfitriona estará la mendocina Francisca Figueroa. Las entradas se pueden conseguir en EntradaWeb.

Jury propone una interpretación libre y profunda en la que recorre géneros como folklore, tango, boleros, valses peruanos, cuecas chilenas y joropos, con un estilo que conjuga sutileza e intensidad en el decir.

Con siete discos editados, múltiples reconocimientos nacionales e internacionales y una trayectoria que la han llevado a escenarios de Latinoamérica y Europa, Jury se ha consolidado como una artista imprescindible de la escena actual.

Francisca Figueroa, una de las voces de la nueva canción latinoamericana, fusiona la raíz folclórica y ancestral, con influencias urbanas y contemporáneas, atravesada por una sensibilidad poética que conecta profundamente con el público.

Francisca Figueroa
La mendocina Francisca Figueroa se unirá a Jury en un magnífico encuentro de música y arte.

Figueroa ha participado en festivales nacionales de relevancia y compartido escenarios con artistas de diversos géneros y generaciones. Con varios lanzamientos discográficos y un camino en constante crecimiento, se afirma como una voz importante de la canción argentina actual.

Jury y figueroa desplegarán un concierto donde las canciones serán el puente entre voces, territorios y públicos.

"Entre Cerros y Canciones" es un ciclo que nace con el espíritu de tender puentes entre territorios, músicas y sensibilidades, proponiendo experiencias íntimas y memorables que celebran la diversidad cultural argentina.

