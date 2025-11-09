"Entre cerros y canciones" presenta a Luciana Jury en el Le Parc

Francisca Figueroa, una de las voces de la nueva canción latinoamericana, fusiona la raíz folclórica y ancestral, con influencias urbanas y contemporáneas, atravesada por una sensibilidad poética que conecta profundamente con el público.

Francisca Figueroa La mendocina Francisca Figueroa se unirá a Jury en un magnífico encuentro de música y arte.

Figueroa ha participado en festivales nacionales de relevancia y compartido escenarios con artistas de diversos géneros y generaciones. Con varios lanzamientos discográficos y un camino en constante crecimiento, se afirma como una voz importante de la canción argentina actual.

Jury y figueroa desplegarán un concierto donde las canciones serán el puente entre voces, territorios y públicos.

"Entre Cerros y Canciones" es un ciclo que nace con el espíritu de tender puentes entre territorios, músicas y sensibilidades, proponiendo experiencias íntimas y memorables que celebran la diversidad cultural argentina.