Andrés Calamaro regresa a Mendoza: quedan pocas entradas

Las entradas se pueden comprar a través de Ticketek.com.ar (beneficio clientes Tarjeta Visa Banco Macro 6 cuotas sin interés y todos los medios de pago) y en la boletería del estadio (solamente en efectivo). Los precios de los tickets son los siguientes:

Campo de pie: $80.000 + $10.400* = $90.400

$80.000 + $10.400* = $90.400 Platea central impar (este) $130.000 + $16.900* = $146.900

$130.000 + $16.900* = $146.900 Platea media impar (este) $110.000 + $14.300* = $124.300

$110.000 + $14.300* = $124.300 Codo este: $65.000 + $8.450* = $73.450.

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Andrés Calamaro en Mendoza 2026

Andrés Calamaro presentará "Como Cantor", una gira cuyo nombre nace de una de las citas más emblemáticas de Martín Fierro, con la que el músico se identifica desde hace años. La idea del canto como expresión vital y territorio común es el concepto que guía esta nueva etapa y su comunicación. A diferencia de la última vez que visitó Mendoza, cuando Calamaro celebró los 25 años de "Honestidad Brutal", recorrerá sus grandes canciones en un show donde la voz y el repertorio serán el centro.