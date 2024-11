Andrés Calamaro dio en Mendoza un show honesto, brutal y sin demagogia

Luego llegó el turno de "A los ojos", canción de Los Rodríguez que alegró a todos por haber superado la prueba del tiempo y adquirido la categoría de clásico. Después, vuelta al festejo de los 25 años de "Honestidad...", una fiesta en la que más de algún concurrente no se sintió muy invitado que digamos, pero esperó con paciencia y algún bostezo los hits, esos que "sabemos todos" y llegarían en el último cuarto del show. Así pasaron "Más duele", "Te quiero igual", "Con abuelo" y "Una Bomba". Entre estos dos temas Andrelo dedicó el show a Marciano Cantero, a quien le agradeció su "dulzura".

En el medio de las canciones honestas y brutales se metió "All u need is pop", tema del disco quíntuple "El Salmón" que, muy probablemente, solo los verdaderos fanáticos de Andrés conocían y disfrutaron, para luego volver a "Honestidad...." con "No tan Buenos Aires", masheado con "Clonazepam y circo", "No Va Más", "Las Heridas" y "Los Aviones". Dos temas más del celebrado disco doble fueron parte de la set list: la súper funky "Más duele" y "La parte de adelante".

Andrés Calamaro en Mendoza 2024.jpg Andrés Calamaro hizo gala de su voz en un show muy prolijo dedicado a los 25 años del disco "Honestidad Brutal". Micaela Carbonari MCLC

Las canciones que corearon los 7.000 asistentes fueron "Algún lugar encontraré", "Crímenes Perfectos", "Tuyo siempre", "Alta Suciedad", "Flaca", "Paloma" (de Honestidad Brutal) y los bises "Estadio Azteca" y "Los Chicos".

En un show de Andrés Calamaro siempre faltará algún tema en la set list. Es imposible después de tantos y prolíficos años que esto no suceda. Pero se puede señalar que, ya que se celebraba un cuarto de siglo de "Honestidad Brutal", "Victoria y Soledad" y "Maradona" fueran incluidos. Y también algunos temas más recientes como "Verdades afiladas" o Falso LV del disco "Cargar la suerte", como para escuchar algo de lo "nuevo" en vivo.

Más allá de todo, Mendoza se dio el gusto de ver a un Calamaro lúcido, que hizo gala de su voz, no descansó en sus hits y disfrutó del "ambientazo" que armó el público. El Salmón prometió "volver, volver y volver". Acá lo esperaremos.