El vino en modo festival: llega "Vinmusic" al Hilton Mendoza

Vinmusic 2

El festival contará con la presentación del reconocido DJ y productor argentino John Cosani, quien traerá una selección de música progressive para acompañar una noche única.

"Elegimos a Cosani porque es uno de los DJ´s en ascenso que la está rompiendo en giras, acompañando a grandes DJ´s, como Hernán Cattáneo", explicó Romero.

Vinmusic surgió de la idea de sommeliers y productores que pensaban que el vino tenía que participar de nuevos formatos para atraer consumidores y potenciarse con otras formas de diversión, como es la música electrónica.

"Buscamos la diversidad de lugares, como hoteles y teatros, para nuestros eventos, acabamos de convocar a 2.000 personas en el Palacio Alsina, en Ciudad de Buenos Aires y tenemos una agenda de festivales para el verano", contó el productor. Luego adelantó: "Estamos diseñando un calendario para Mendoza, durante todo el año".

Con la entrada, los asistentes acceden a tres horas de degustación libre de vinos, cervezas y aperitivos. Habrá puestos de comidas opcionales para acompañar la bebida, con distintos opciones de la alta gastronomía del Hilton Mendoza.

La apertura de la barra libre será a las 19, con cierre de degustaciones a las 23. Pero la fiesta no termina ahí: la música continuará hasta la 1 de la madrugada con sets en vivo y un ambiente pensado para disfrutar del vino de una manera diferente.

“Hilton Mendoza se consolida como un espacio de grandes eventos empresariales y sociales, ligados al mundo del vino y la enogastronomía. Nuestra apuesta es continuar sumando servicios, espacios de networking y encuentros para nuestro público local y los turistas que nos visitan en cada temporada”, destacó Miguel Osimani, gerente general del hotel que se encuentra en Lateral Norte Acceso Este 3292, Guaymallén.

La wine party cuenta con el auspicio de:

Hilton Mendoza.

Fauna.

Smart Congresses.

Supervielle.

Meka.

Expo Andina.

Montecristo.

Grupo Cooperativa.

Además acompañan:

Zuccardi Valle de Uco.

Bodega Santa Julia.

Malamado.

Fabre Montmayou.

La Celia.

La Linda.

Lamadrid.

Alacrán.

Los Álamos.

Bodega Lamborghini.

Familia Crotta.

Roberto Bonfanti.

Uva Negra.

Finca Magnolia.

Bodega Nueva California.

Orígenes.

Gin Sinners.

Miller.

Carpano.

Wine Talk.

Villavicencio.

Guarda 14.

Jack House.

Kubito´s.

Wine Up.

Flymood.

Estamos Felices.

Expo Cuyo.

Cuyo Más.

SerPrisa.

Diario Luján.

No te quedes fuera de esta experiencia multisensorial. Conseguí tu entrada y prepárate para bailar, brindar y celebrar el Malbec como nunca antes. Organizan Fauna y Hotel Hilton Mendoza.

Redes sociales: @hotelhiltonmendoza @vinmusic.ar #MalbecFestival