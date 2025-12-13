La Leyenda del techno Sven Väth llega a Mendoza

DJ Sven Väth 2 Villa elina vibrará con el techno de DJ Sven Väth.

Un escenario patrimonial para una leyenda del techno

Por primera vez en su historia, Villa Elina abrirá sus puertas para un evento de estas características. Rodeada de jardines majestuosos, árboles centenarios y una arquitectura que conserva la esencia del patrimonio mendocino, la locación propone un atardecer que promete ser inolvidable. Bajo la consigna “si decimos cultura, decimos rave”, KOI presenta un encuentro que une tradición y contemporaneidad en un lenguaje común.

La presencia de Sven Väth, un pionero de la escena desde los años 80, fundador de Cocoon y referente absoluto del techno global, convierte esta fecha en un verdadero hito cultural para la ciudad. Su pasión por el vinilo, su energía inconfundible y su trayectoria lo posicionan como una leyenda viva cuya visita trasciende el formato de un simple show.

Line-up y experiencia: música, estética y naturaleza

El line-up se completa con Maurizio Schmitz y Reverie, quienes aportarán profundidad y diversidad sonora a una tarde donde cada detalle fue pensado para crear una inmersión total.

Desde las 16, el predio contará con una Zona Picnic musicalizada por artistas locales, ideal para quienes quieran vivir la experiencia desde el inicio, bajo la sombra de los árboles.

El evento incorpora además un VIP Boiler, una terraza elevada con vistas privilegiadas, coctelería de alta gama, mesas premium y una ambientación curada al estilo KOI. Todo el diseño (desde el sonido hasta la disposición de los espacios) responde a una producción consciente que prioriza el cuidado del entorno y el respeto por la identidad de la villa.

Organización y accesos

Con estacionamiento privado, accesos coordinados y sectores diferenciados según la experiencia del público, KOI inaugura una nueva etapa en la escena mendocina, tendiendo puentes entre la historia local y la cultura electrónica global.

Entradas y mesas VIP

Desde la organización esperan que el evento sea un éxito y quedan muy pocas entradas que pueden adquirirse a través de la aplicación Bombo. Es necesario estar registrado previamente para acceder a la compra.

El evento contará con un sector exclusivo de mesas VIP con vista preferencial, ingreso diferencial y atención personalizada. Las reservas y consultas se gestionan a través de redes sociales y el equipo de RRPP.