Risas garantizadas: "Rotos de amor" llega a General Alvear

Estos hombres, además, están dispuestos a buscar cualquier posibilidad para recuperar el amor perdido. Y en el devenir de esa búsqueda aparecen las preguntas sin respuestas de todos los enamorados: ¿en qué se convierte el amor luego de años de convivencia?, ¿cada uno ama cómo quiere?, ¿el amor es un acto solitario?.

Se trata de cuatro almas golpeadas por el amor, llenas de dolor, ilusión, fe y flores frescas. Ellos son víctimas de la pasión, son cómplices, socios en la pena y se sostienen mutuamente por la amistad que los une y los sorprende permanentemente.

Con el elenco original desde la primera presentación en el 2012, la obra ha celebrado 200 funciones no sólo en Mendoza, sino también en otros puntos del país y en festivales nacionales e internacionales. En cada caso la reacción es la misma: el público se divierte mucho con las historias de entrañables personajes que hablan del amor de pareja y sus desencuentros.

“Hoy podemos decir que “Rotos de Amor” se ha transformado en un clásico del teatro mendocino. Estamos cumpliendo 15 años en cartelera gracias a la complicidad de aquellos que viven el amor con gran intensidad y disfrutan del teatro como una fiesta del encuentro y la capacidad invalorable de reírnos de nosotros mismos. Por este motivo, queremos festejarlo con nuestro público y sumar muchos más espectadores a este divertido y desopilante crucero del amor”, resumieron los actores.