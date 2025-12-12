Este domingo 14 de diciembre la comedia teatral "Rotos de amor" llega al teatro Antonio Lafalla (Avenida Alvear oeste 437, General Alvear). La función será a las 20.30 y las entradas están a la venta en la boletería del teatro. La obra sigue conquistando al público local por sus entrañables personajes que hablan del amor y sus desencuentros.
Risas garantizadas: "Rotos de amor" llega a General Alvear
La obra que han visto miles de espectadores se presenta en el sur provincial con sus divertidas historias de amor y desencuentros
Víctor Arrojo, Marcelo Lacerna, Daniel Posada y Aníbal Villa, comienzan a cerrar el 2025 con una nueva función de la obra que cumple 15 años en escena. Un verdadero éxito de la cartelera local creado por el dramaturgo argentino Rafael Bruza, y que en la provincia encontró su versión de la mano del recordado Claudio Martínez.
De qué se trata "Rotos de amor"
“Rotos de Amor” muestra cómo cuatro hombres se enfrentan a una ruptura amorosa, pero en vez de reaccionar con resentimiento hacia su pareja, deciden combatir el desamor con más amor. Para ello planifican las situaciones más absurdas y cómicas con el fin de reconquistar el corazón de sus respectivas amadas.
Estos hombres, además, están dispuestos a buscar cualquier posibilidad para recuperar el amor perdido. Y en el devenir de esa búsqueda aparecen las preguntas sin respuestas de todos los enamorados: ¿en qué se convierte el amor luego de años de convivencia?, ¿cada uno ama cómo quiere?, ¿el amor es un acto solitario?.
Se trata de cuatro almas golpeadas por el amor, llenas de dolor, ilusión, fe y flores frescas. Ellos son víctimas de la pasión, son cómplices, socios en la pena y se sostienen mutuamente por la amistad que los une y los sorprende permanentemente.
Con el elenco original desde la primera presentación en el 2012, la obra ha celebrado 200 funciones no sólo en Mendoza, sino también en otros puntos del país y en festivales nacionales e internacionales. En cada caso la reacción es la misma: el público se divierte mucho con las historias de entrañables personajes que hablan del amor de pareja y sus desencuentros.
“Hoy podemos decir que “Rotos de Amor” se ha transformado en un clásico del teatro mendocino. Estamos cumpliendo 15 años en cartelera gracias a la complicidad de aquellos que viven el amor con gran intensidad y disfrutan del teatro como una fiesta del encuentro y la capacidad invalorable de reírnos de nosotros mismos. Por este motivo, queremos festejarlo con nuestro público y sumar muchos más espectadores a este divertido y desopilante crucero del amor”, resumieron los actores.