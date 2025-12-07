Diciembre feliz con el festival internacional de teatro infantil "Infinita niñez"

Durante esos días se podrá disfrutar de propuestas como: “El viento de Sabrina” (La Serena, Chile), “Animación Pataletas (Pataletas, Mendoza), “El viajero de los cuentos” (El Resorte, Mendoza), “Frankenstein, no soy un monstruo” (El Búfalo, Chile), “El Quijote popular” (El Búfalo, Chile”), “Demetrio el vampiro” (La Casa de Arriba Teatro, Mendoza), “El sueñito de Violeta” (Pataletas, Mendoza), “Clarita como el agüita” (El Resorte, Mendoza), “Misión Z” (Fauna Roja, Misiones) y “Miradas” (Turucletas, Mendoza).

El festival “Infinita niñez” es organizado y producido por el Movimiento Artístico El Resorte y el elenco Pataletas (ambas compañías reconocidas por su labor cultural, educativa y artística en el ámbito infantil), y busca generar espacios de encuentro, reflexión y diversión para las familias.

En esta cuarta edición y a lo largo de diez días se presentarán espectáculos de teatro, títeres, circo y experiencias interactivas. Una verdadera celebración del teatro infantil que nadie puede perderse.

Esta iniciativa cuenta con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro y la Municipalidad de San Carlos, y varios sponsors privados que posibilitan su realización.

Programación del festival "Infinita Niñez"

Sábado 6

21:00hs | Obra: “Frankenstein, no soy un monstruo” | Alto Teatro (Miller 153, Dorrego, Guaymallén) | A la gorra. Se puede reservar lugar al 2614728344.

Domingo 7

17:00hs | Obra: “Animación Pataletas” | Il Mercato (Ozamis Sur y 25 de Mayo 5517, Maipú) | A la gorra. También habrá feria de emprendedores, sorteos y stand de glitter.

17:30hs | Obra: “Misión Z” | Il Mercato (Ozamis Sur y 25 de Mayo 5517, Maipú) | A la gorra. También habrá feria de emprendedores, sorteos y stand de glitter.

19:00hs | Obra: “Misión Z” | Granja Huerto Encantado, Lavalle (calle Administración s/n) | A la gorra.

17.30hs | Obra: “El viajero de los cuentos” (El Resorte) | Plaza de La Consulta, San Carlos.

19:00hs | Obra: “El Quijote Popular” | Plaza de la Consulta, San Carlos | A la gorra

Lunes 8

17.00hs | Obra: “Demetrio, el vampiro” | Il Mercato Mercato (Ozamis Sur y 25 de Mayo 5517, Maipú) | A la gorra. También habrá feria de emprendedores, sorteos y stand de glitter.

19:00hs | Obra: “El Quijote Popular” | | Il Mercato (Ozamis Sur y 25 de Mayo 5517, Maipú) | A la gorra. También habrá feria de emprendedores, sorteos y stand de glitter.

Viernes 12

19:00hs |Obra: “El viento de Sabrina” | Alto Teatro (Miller 153, Dorrego, Guaymallén) | A la gorra. Se puede reservar el lugar al 2614728344.

Sábado 13

20:00hs | Obra: “Clarita como el Agüita” | Plaza de la Consulta, San Carlos | A la gorra.

Domingo 14

18:00hs | Obra: “Demetrio, el Vampiro” |Plaza de la Consulta, San Carlos | A la gorra.

20:00hs | Obra: “El Sueñito de Violeta” | Plaza de la Consulta, San Carlos | A la gorra.

Sobre las obras que participan del Festival

EL VIENTO DE SABRINA (La Serena, Chile)

Esta obra es una versión libre del cuento “Amigos por el viento” de Liliana Bodoc y aborda con sensibilidad la reconfiguración familiar, el duelo, los miedos y el poder de la imaginación para sanar.

ANIMACIÓN PATALETAS (Mendoza)

Una animación divertida y cercana donde la música y el juego se combinan para crear un clima lleno de humor, movimiento e imaginación. Canciones originales, propuestas participativas y momentos disparatados invitan a niños, niñas y familias a cantar, bailar, jugar y sorprenderse con pequeñas aventuras en cada escena.

EL VIAJERO DE LOS CUENTOS (Mov. Art. El Resorte, Mendoza)

Obra llena de aventuras que cuenta la historia de un excéntrico vendedor ambulante que ofrece la poderosísima ‘Pócima de la Felicidad’. Con música en vivo, canciones divertidas y mucho humor, la obra invita a viajar por mundos fantásticos y a redescubrir las enseñanzas que los cuentos guardan para las infancias. Una invitación a buscar la felicidad en las cosas simples y en los vínculos.

Elenco El Resorte Elenco El Resorte.

FRANKENSTEIN, NO SOY UN MONSTRUO (El Búfalo, Chile)

Una versión libre inspirada en la novela de Mary Shelley, enfocada desde la mirada de la criatura. El espectáculo explora temas como la inclusión, la desigualdad, la paternidad responsable, la ética y los miedos que genera lo diferente. Con una estética cruda y humana, invita a reflexionar sobre la luz y la oscuridad dentro de cada persona y sobre las licencias que toma la humanidad para jugar con la vida de otros.

EL QUIJOTE POPULAR (El Búfalo, Chile)

A la manera de un juglar contemporáneo, un actor revive los momentos en que Cervantes concibe a su personaje más célebre: Don Quijote. Con humor, acción y un lenguaje cercano, la narración se transforma en una película imaginaria donde el público ve nacer al Caballero de la Triste Figura. La obra invita a redescubrir lo actual de un clásico y a animarse a leerlo desde una mirada fresca y popular.

DEMETRIO, EL VAMPIRO (La Casa de Arriba Teatro, Mendoza)

Demetrio es un joven vampiro que vive en su castillo junto a sus amistades monstruosas y su amada Britney, una vampiresa vegetariana. Absorbido por sus propios juegos y aventuras, descuida la relación que tanto valora. Al darse cuenta de su egoísmo, Demetrio intenta reparar el vínculo y termina envuelto en un problema que no sabe resolver. Una obra tierna y divertida sobre el amor, la responsabilidad afectiva y el valor de la amistad.

EL SUEÑITO DE VIOLETA (Pataletas, Mendoza)

Violeta es una niña alegre que tiene un gran problema: en los momentos más importantes de su vida, se queda dormida. Mientras duerme, personajes pícaros la llevan a mundos mágicos donde deberá descubrir qué le sucede y cómo resolverlo. La obra promueve el desarrollo emocional en niños y adultos, brindando herramientas concretas y sensibles para enfrentar desafíos cotidianos. Una experiencia que combina humor, música, ternura y reflexión.

El sueñito de Violeta El sueñito de Violeta, otra de las propuestas del Festival Infinita Niñez.

CLARITA COMO EL AGÜITA (Movimiento artístico El Resorte, Mendoza)

Clarita, fiel a su nombre, se enfrenta a una misión fundamental: proteger el agua del planeta. Su padre, el Tomero, le advierte sobre los planes del Emperador Cianuro, quien quiere robar el agua para dominarlo todo. En su camino, Clarita se encontrará con personajes autóctonos, divertidos y entrañables que la ayudarán. Con música folclórica, paisajes sonoros y humor, la obra promueve el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales.

MISIÓN Z (Fauna Roja, Misiones)

Z, un inventor en plena búsqueda, crea a dos ayudantes: los payasos X e Y. Ellos parten al mundo para encontrar respuestas a través de la imaginación y la creatividad del público. Durante la misión pedirán ayuda para concentrarse, crear desde el corazón y conectar con la magia que caracteriza a los niños y niñas.

MIRADAS (Turucletas, Mendoza)

Esta obra presenta divertidos cuentos sobre situaciones cotidianas, como el dolor de panza, o un mosquito que no deja de molestar. Las mismas se encuentran atravesadas por música, canciones interpretadas con diferentes instrumentos u objetos cotidianos, que invitan a los niños/as de la primera infancia, a bailar y jugar. Una oportunidad para mirar… mirarnos y reconocernos otra vez.