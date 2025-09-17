Hubo cambio de planes y Petri se mostrará sin Bullrich este viernes en Mendoza

Javier Milei Patricia Bullrich conversación.jpg Patricia Bullrich, junto a Javier Milei. Este viernes se la esperaba por Mendoza, pero finalmente acompañará al Presidente en Córdoba.

Luis Petri, en tanto, mantuvo en su agenda de fin de semana la visita a Mendoza, aunque con actividades propias de campaña.

La campaña para las elecciones legislativas sigue sin encenderse

"En el gobierno de Javier Milei tenemos Fuerzas Armadas más capacitadas y con todo lo que necesita una provincia tan importante como Mendoza para estar más segura", decía la ministra Patricia Bullrich en el video en el que anunciaba, junto a Luis Petri, que ambos vendrían a la provincia.

Esa visita se daría para impulsar una campaña electoral que viene en slow motion y algo empantanada por los golpes que recibió el gobierno nacional con el escándalo de la Agencia Nacional de Discapacidad, los resultados de las elecciones en Buenos Aires y los revés de vetos fundamentales en el Congreso nacional.

Sin embargo, los planes cambiaron: el viaje de Bullrich se canceló este miércoles por la mañana y, con ello, el acto oficial, que quedó sin reprogramación a la vista.

El que sí viajará es Luis Petri, según confirmaron desde el Ministerio de Defensa. Pero, como lo hizo el fin de semana pasado, tendrá actividades propias.

Inauguraciones, el caballito de batalla del Gobierno provincial

Con menos espamento, y mientras el calendario electoral lo permita, desde el oficialismo provincial se hace campaña con inauguraciones, poniendo foco en la gestión provincial.

Este miércoles, por ejemplo, el gobernador Alfredo Cornejo encabezará un acto oficial en la renovada Ruta 82, que ya tiene habilitado el segundo tramo.

La semana pasada, en tanto, lanzó la licitación del Tren de Cercanías, que unirá el Este con el Gran Mendoza, anunció estaciones generadoras de energía para el Valle de Uco, inversiones millonarias en el perilago de Potrerillos, obras para Las Heras y el nuevo Servicio de Trasplante Renal pediátrico en el hospital Notti.