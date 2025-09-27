Inicio Política Javier Milei
Tras su gira por Estados Unidos

Milei, en La Rural, aseguró que su gobierno está sentando las bases del crecimiento económico

El mandatario destacó que el país es uno de los pocos países del mundo con superávit fiscal sin estar en default. "No se ha visto en los últimos 125 años", dijo

Por UNO
El presidente Javier Milei durante su discurso de este sábado en La Rural.

El presidente Javier Milei dio un discurso este sábado en una nueva edición de la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT) que se desarrolla en La Rural. Allí realizó duras críticas a lo que considera la "casta política" y aseguró que su gestión está sentando las bases del crecimiento económico del país.

“Como dije hace apenas unos días en Estados Unidos, cuando asumimos nuestro mandato en diciembre de 2023, encontramos un paciente en estado crítico. El país se encontraba al borde de una nueva hiperinflación con indicadores sociales incluso peores que los de 2001”, comenzó su alocución el libertario.

Frente a este panorama, el jefe de Estado destacó "el ajuste de cinco puntos del PIB del déficit fiscal a nivel Tesoro Nacional y otros 10 puntos del PIB de ajuste cuasi fiscal en el Banco Central en seis meses", logros que, según sus palabras, hicieron que “Argentina esté entre los cinco países en el mundo que tienen superávit fiscal sin estar en default. Algo que además no se ha visto en nuestro país durante los últimos 125 años de historia”.

javier milei en la rural 2

Para Milei, La Libertad Avanza "va por el camino correcto"

Ante empresarios del sector turístico, el mandatario nacional afirmó que La Libertad Avanza "va por el camino correcto".

"Sin embargo, también somos conscientes de que esto recién empieza. Estamos llevando a cabo la labor clave de construir los cimientos de un país exitoso. Cimientos que por definición suelen estar ocultos, pero sin las cuales cualquier edificio no duraría en pie más que minutos o días", continuó. Y para rematar la analogía sentenció: "Esto último es una analogía de la economía que no le gusta a los políticos, ya que viven de tomar medidas efectistas sin ningún tipo de fundamento que más temprano que tarde llevan al derrumbe de todo lo construido”.

Milei aseguró que Argentina tiene las condiciones necesarias para ser referente de turismo mundial

Al referirse al sector que congregó el encuentro, Milei destacó el potencial argentino. “El turismo argentino tiene todas las condiciones para ser punta de lanza global”, subrayó. Y enumeró: "destinos envidiados por prácticamente cualquier país del mundo", la "diversidad gastronómica reconocida globalmente" y el "capital humano de primer nivel".

Para alcanzar ese potencial, el Presidente insistió en la necesidad de generar confianza a largo plazo. “Se necesita estabilidad macroeconómica porque todas estas necesidades requieren de inversión y trabajo para ser satisfechas y para eso necesitamos la estabilidad suficiente para que se puedan proyectar inversiones a 10, 20 o 30 años sin el temor a que la economía vuele por los aires de la noche a la mañana”, argumentó.

Asimismo, mencionó la necesidad de una “reforma del mercado de trabajo”, una “reforma fiscal para bajar impuestos” y erradicar “el flagelo de la industria del juicio”.

Finalmente, el jefe de Estado advirtió contra las soluciones que promete la oposición: “Tenemos claro que la solución no es volver al catastrófico sendero de las devaluaciones recurrentes, tampoco inflar artificialmente la demanda emitiendo pesos a mansalva o imponiendo regulaciones que fuercen a la gente a vacacionar en el país”.

Y concluyó con un llamado a la disciplina: “Estamos constantemente repitiendo que el orden fiscal no se negocia, que la inflación hay que pulverizarla o que los impuestos y las regulaciones deben ser menores. No es un capricho nuestro, es la disciplina que nos llevará a ser un país rico y próspero”.

