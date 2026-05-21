Fito Paéz: los fans lo silbaron y abuchearon porque no cantó sus clásicos

El músico rosarino decidió tocar completo su disco Novela antes de los clásicos y una parte del público reaccionó con abucheos.

En la primera parte del concierto, el rosarino decidió darle un cierre a su último álbum Novela, un disco conceptual editado en 2025, interpretándolo completo por última vez en público.

La decisión no fue bien recibida por sus fans, que comenzaron a abuchearlo y silbarlo desde las butacas, mientras que algunos también expresaban su descontento en vivo por redes sociales.

La situación había sido anticipada parcialmente por el propio Fito horas antes del recital, cuando publicó un video en redes sociales contando la idea del show y admitiendo incluso que dentro de su propio equipo la propuesta había generado “de panic attack general”.

Aun así, decidió sostenerla hasta el final. “Ojalá tengan ganas de escucharlo. Yo me muero de ganas de tocarlo”, escribió antes de subir al escenario.

Durante poco más de una hora desarrolló el disco completo respetando su estructura narrativa, acompañado incluso por la actriz Lorena Vega, quien recitó el desenlace de la obra en uno de los momentos más teatrales del espectáculo.

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Fue justamente allí cuando aparecieron los primeros silbidos y abucheos. Incluso en algunas imágenes que circularon en las redes sociales, se puede ver a varios fans sentados mirando sus celulares sin ni siquiera mirar el escenario.

Finalizada esa parte del show, llegaron los clásicos y Fito no dejó pasar la oportunidad para contestarle al público: “Los quiero escuchar cantar ahí atrás, ahora sí. ¿Silbaban muchísimo? ¡A cantar!”, exclamó al interpretar “El amor después del amor”.

Embed - Fito Paez on Instagram: "Nunca voy a olvidar esta noche! Este concierto! Me sentí más vivo que nunca… Amor, rabia, relajo, energía, pelea callejera, espectáculo, antropología porteña, el mundo vibrante, dopaminas y endorfinas en pugna y en abrazo perpetuo Me encantas Buenos Aires, porque sos reloca y zarpada! Gracias Euge por tu entrega total, gracias @lorevegaok x ser la voz de nuestra amada narradora… Gracias por tanto a: Músicos Dirección musical, bajo, guitarra y coros @oliverodiego Batería y coros @baremberg Teclados, guitarra y coros @juanabsatz Guitarra y coros @juaniaguero Coros @emmedemariela Saxo Alejo Von der Pahlen Trompeta @ervinstutz Trombón @saantib Management y producción general @daniloasueiro Personal Manager @mariabelen4044 Management Casa Paez @vanderacarlos Production Manager Diego Quartara Jefe de escenario @ianskor Operador de sonido @audiomlopez Operador de Monitores @francomascotti Stage @chiquinoesta @fernando_alfaro_barrios Arte @maxrompo Visuales @alepippa Fernando Pérez @manuel.ullua @alexloosers Elegante diamante Producción de arte @aniichimento Asistencia de arte @bren.benavente Asistencia audiovisual Rosa Angélica Vera Bibiana Luna Afiches @afiches_boqueron Styling de instrumentos @ucarfede @glued.ok Confección de utilería Noemí Rivadulla Vestuario @ultravelocidad Diseño y dirección lumínica @lcxbas Diseño y producción Juan Diana Menéndez Diseño y arte @cuatrodesetiembre Programación y operación en vivo @pedro_pampin @jere.perteagudo @emilioaquilanti Contenido visual / vj @matidubos Fotografía @adlerguido Video @federementeria27 @sebaavila_filmmaker @diegotomasevic @soypablopachedo Prensa @jacomunicacion Social Media @lacobara y @nicowodner Tour Manager @pilareca Coach vocal @fabiwilder Osteópata @lic._anaojeda Mechandising @martinpaezroth Vestuario Lorena Vega @ramirosorrequieta Produce @gaucho.uy @sonymusicespana @sonymusicargentina @afoverde Chau Novela! Hola Shine! Les amo" View this post on Instagram

En su cuenta de Instagram, Fito subió imágenes de su cuarta fecha en el Movistar Arena, con unas breves palabras sobre lo ocurrido.

“Nunca voy a olvidar esta noche! Este concierto! Me sentí más vivo que nunca. Amor, rabia, relajo, energía, pelea callejera, espectáculo, antropología porteña, el mundo vibrante, dopaminas y endorfinas en pugna y en abrazo perpetuo”, escribió el rosarino.

Y concluyó: “¡Me encantás Buenos Aires! Porque sos reloca y zarpada".

Fuente: pagina12.com.ar