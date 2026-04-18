Fito Páez en Mendoza: un fuerte vendaval de hits en un concierto "sold out"

Fito en Mendoza: "Y dale alegría a mi corazón"

La segunda parte del show lo tuvo a Páez solo en el piano para interpretar versiones instrumentales y también mashapeadas de "Bello Abril"/"Eso que llevas ahí" que luego engancharon con "Al lado del camino", ahora sí con la voz de Fito junto a las gargantas del público, que recibió con entusiasmo la propuesta. El rosarino remarcó en esta última canción que ya no pertenece "a ningún ismo". Y cerró esta parte del show con otro mashap: "La buena estrella"/"Y dale alegría a mi corazón", con lo que logró uno de los momentos clásicos y memorables de la noche.

Fito Páez en Mendoza 3

La tercera parte del concierto fue un hit tras otro: "Tumbas de la gloria" (¡qué tema por favor!); "La rueda mágica"; "Yo vengo a ofrecer mi corazón"; "Circo Beat"; "El amor después del amor"; "Brillante sobre el mic"; "A rodar mi vida" y "Ciudad de pobres corazones", con la que suele cerrar sus presentaciones. Pero todavía quedaba más.

Fito Páez en Mendoza 4

Luego de un cambio de ropa que mostró a un Fito "total white" sobre el escenario, llegó el tramo final con "Dar es dar", "Sale el Sol" y "Mariposa Teknicolor".

Tras el saludo de rigor junto a su banda y a pedido del público, que no se movió por varios minutos pidiendo una última canción, Páez volvió al escenario para cerrar la noche con "El diablo en tu corazón" que hizo saltar, gritar y agitar a todos, para que se fueran más que satisfechos.