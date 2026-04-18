El show de Fito Páez en Mendoza arrancó con una joyita: "Nunca podrás sacarme mi amor", canción de un maxi simple que el rosarino grabó en 1986 y jamás se editó en CD. Rara y encendida, así comenzó una noche llena de hits y sopresas como "Folis Verghet", "Lejos en Berlín" o "Hazte fama" que sorprendieron a la gente que copó el Arena Maipú Stadium.
Fito Páez en Mendoza: un fuerte vendaval de hits en un concierto "sold out"
Este viernes y madrugada de sábado, el rosarino dio un show en el que sorprendió con canciones que hacía años no tocaba
La primera parte del concierto, además de "Nunca podrás..." tuvo "Tu vida, mi vida"; "Lo que el viento nunca se llevó" (en el que nombró a Sofía ¿Gala?), "11 y 6"; una poderosa versión de "Tráfico por Katmandú" mashapeado con "Eadda"; "Lejos en Berlín"; "Follys Verghet" (del disco "La la la" grabado en 1986 junto a Luis Alberto Spinetta) y "Hazte fama".
Vestido de negro y con lentes ídem, Fito se mostró atildado, enérgico y profesional sobre el escenario junto a su poderosa banda y su voz, a la que parece no hacerle mella el paso de los años. Tres pantallas gigantes y un gran juego de luces completaban el cuadro.
Fito en Mendoza: "Y dale alegría a mi corazón"
La segunda parte del show lo tuvo a Páez solo en el piano para interpretar versiones instrumentales y también mashapeadas de "Bello Abril"/"Eso que llevas ahí" que luego engancharon con "Al lado del camino", ahora sí con la voz de Fito junto a las gargantas del público, que recibió con entusiasmo la propuesta. El rosarino remarcó en esta última canción que ya no pertenece "a ningún ismo". Y cerró esta parte del show con otro mashap: "La buena estrella"/"Y dale alegría a mi corazón", con lo que logró uno de los momentos clásicos y memorables de la noche.
La tercera parte del concierto fue un hit tras otro: "Tumbas de la gloria" (¡qué tema por favor!); "La rueda mágica"; "Yo vengo a ofrecer mi corazón"; "Circo Beat"; "El amor después del amor"; "Brillante sobre el mic"; "A rodar mi vida" y "Ciudad de pobres corazones", con la que suele cerrar sus presentaciones. Pero todavía quedaba más.
Luego de un cambio de ropa que mostró a un Fito "total white" sobre el escenario, llegó el tramo final con "Dar es dar", "Sale el Sol" y "Mariposa Teknicolor".
Tras el saludo de rigor junto a su banda y a pedido del público, que no se movió por varios minutos pidiendo una última canción, Páez volvió al escenario para cerrar la noche con "El diablo en tu corazón" que hizo saltar, gritar y agitar a todos, para que se fueran más que satisfechos.