Sobredosis de Soda llega al Teatro Selectro: la magia de Cerati revive en Mendoza con el "Stereo Tour"

Sobredosis de Soda Mariano Albergoli, líder de la banda homenaje a Soda Stereo.

Fidelidad sonora y puesta de vanguardia

Con más de 20 años de trayectoria, la banda liderada por Mariano Albergoli ha logrado consolidarse como un referente indiscutido gracias a una propuesta que combina una reproducción sonora idéntica de los arreglos originales con una puesta en escena moderna.

A diferencia de otros tributos, Sobredosis de Soda apuesta por una energía escénica que conecta profundamente con la emotividad del público, utilizando vestuarios que remiten a las distintas épocas estéticas del grupo original, permitiendo un viaje temporal por toda la discografía de Soda Stereo.