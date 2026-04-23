El domingo 26 de abril, la agrupación Sobredosis de Soda aterrizará en el Teatro Selectro (Capitán de Fragata Moyano 102 Ciudad) para presentar su ambicioso “Stereo Tour 2026”. El show, que forma parte de una gira internacional por Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, comenzará a las 20:30 y promete un recorrido potente por la obra de Gustavo Cerati, Charly Alberti y Zeta Bosio. Las entradas ya se pueden adquirir a través de la plataforma Entrada Web.
Sobredosis de Soda llega al Teatro Selectro: la magia de Cerati revive en Mendoza con el "Stereo Tour"
Considerada la banda tributo más fiel al universo de Soda Stereo, la banda homenaje propone una experiencia inmersiva que recorre la historia del trío más influyente del rock latino
Fidelidad sonora y puesta de vanguardia
Con más de 20 años de trayectoria, la banda liderada por Mariano Albergoli ha logrado consolidarse como un referente indiscutido gracias a una propuesta que combina una reproducción sonora idéntica de los arreglos originales con una puesta en escena moderna.
A diferencia de otros tributos, Sobredosis de Soda apuesta por una energía escénica que conecta profundamente con la emotividad del público, utilizando vestuarios que remiten a las distintas épocas estéticas del grupo original, permitiendo un viaje temporal por toda la discografía de Soda Stereo.
Uno de los puntos más destacados del espectáculo es la labor de Albergoli, cuya similitud vocal con Gustavo Cerati es el pilar fundamental del proyecto. Acompañado por Julio Di Liscia en bajo y Ezequiel Perez Casas en batería, el trío logra llevar el sonido de la banda argentina más importante de la historia a un nivel de ejecución superior, validado por dos décadas de éxito ininterrumpido en los escenarios más exigentes.