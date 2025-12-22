El chaqueño que logró aparecer en 'Emily en Paris' sin ser actor: de quién se trata

"Fue loquísimo porque me hablaban en italiano, y si bien yo vivo en Roma hace un tiempo, un entendía mucho. Es más, fue raraísimo porque lo único que me generaba era desconfianza", dijo Francisco.

Según el joven chaqueño, la producción de "Emily en Paris" estaba buscando gente con un 'perfil italiano', y por eso lo eligieron. Sin embargo, a Francisco le llamó la atención toda la situación, porque le dijeron que era para algo confidencial.

Francisco le dejó sus datos a quien lo detuvo en la calle, y unas semanas después lo llamaron para coordinar la filmación. "Yo estaba en Barcelona trabajando y me llamaron, tuve que volver a Roma", dijo Francisco. De esta manera, sin ser actor, el joven chaqueño apareció como extra de la serie "Emily en Paris" en el episodio 2 de la temporada 5.

Emily en Paris

Además, Freschi asegura que tras esta experiencia decidió anotarse para estudiar actuación y publicidad. En cuanto al contacto con los actores de la serie, Francisco dice que todos son muy "accesibles y cercanos a los extras", y que la más simpática es quien hace de Silvie, la actriz francesa Philippine Leroy-Beaulieu.