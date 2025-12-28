Lamine Yamal recibió un regalo muy especial en Dubai tras haber obtenido el Premio Diego Maradona

Lamine Yamal recibió este domingo en Dubai el Premio Diego Maradona, además de otras distinciones y un regalo muy valioso durante la entrega de los Globe Soccer.
Lamine Yamal recibió este domingo en Dubai el Premio Diego Maradona, además de otras distinciones y un regalo muy valioso durante la entrega de los Globe Soccer.
El crack del Barcelona fue una de las figuras que llegó a los Emiratos Árabes para la gala en la que fue elegido el mejor futbolista Sub 23 del año, el mejor delantero y además recibió el Premio Maradona por su talento excepcional.
Como si esto fuera poco, y en virtud de este último premio, el español recibió un reloj Jacob & Co. Bugatti Chiron Tourbillon edición especial valorado en 400.000 dólares.
Comparado con el propio Maradona y otras figuras, Yamal fue claro durante la premiación e indicó: "Es mejor no compararse con nadie. Los jugadores como Cristiano (Cristiano Ronaldo) se han convertido en lo que son porque querían ser ellos mismos".
Justamente Cristiano Ronaldo fue unas de las figuras de la gala realizada en Dubai y en la que Ousmane Dembelé, ganador del Balón de Oro y el The Best de la FIFA fue elegido el mejor jugador del año.