Inicio Ovación Fútbol Lamine Yamal
Protagonistas

Lamine Yamal recibió un regalo muy especial en Dubai tras haber obtenido el Premio Diego Maradona

Lamine Yamal recibió en Dubai el Premio Diego Maradona, además de otras distinciones y un regalo muy valioso.

Por UNO
Lamine Yamal recibió 3 premios.

Lamine Yamal recibió 3 premios.

Lamine Yamal recibió este domingo en Dubai el Premio Diego Maradona, además de otras distinciones y un regalo muy valioso durante la entrega de los Globe Soccer.

El crack del Barcelona fue una de las figuras que llegó a los Emiratos Árabes para la gala en la que fue elegido el mejor futbolista Sub 23 del año, el mejor delantero y además recibió el Premio Maradona por su talento excepcional.

yamal 1

Como si esto fuera poco, y en virtud de este último premio, el español recibió un reloj Jacob & Co. Bugatti Chiron Tourbillon edición especial valorado en 400.000 dólares.

reloj 1

Comparado con el propio Maradona y otras figuras, Yamal fue claro durante la premiación e indicó: "Es mejor no compararse con nadie. Los jugadores como Cristiano (Cristiano Ronaldo) se han convertido en lo que son porque querían ser ellos mismos".

Justamente Cristiano Ronaldo fue unas de las figuras de la gala realizada en Dubai y en la que Ousmane Dembelé, ganador del Balón de Oro y el The Best de la FIFA fue elegido el mejor jugador del año.

Ganadores de los Globe Soccer Awards 2025

  • Mejor jugador: Ousmane Dembélé (PSG)
  • Mejor jugadora: Aitana Bonmatí (Barcelona)
  • Mejor club masculino: PSG
  • Mejor club femenino: Barcelona
  • Mejor entrenador: Luis Enrique (PSG)
  • Mejor centrocampista: Vitinha (PSG)
  • Mejor delantero: Lamine Yamal (Barcelona)
  • Mejor Jugador emergente: Désiré Doudé (PSG)
  • Mejor agente: Jorge Mendes
  • Mejor director deportivo: Luis Campos (PSG)
  • Mejor presidente deportivo: Nasser Al-Khelaïfi (PSG)
  • Mejor jugador de Medio Oriente: Cristiano Ronaldo
  • Mejor creador de contenido: Bilal Halal
  • Trayectoria profesional: Hidetoshi Nakata y Andrés Iniesta
  • Mejor branding: Los Angeles Football Club
  • Mejor Mental Coach: Nicoletta Romanazzi
  • Mejor Selección: Portugal
  • Superación Deportiva: Paul Pogba
  • Premio Maradona: Lamine Yamal
  • Premio al Deporte Global: Novak Djokovic

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas