Lamine Yamal recibió un regalo muy especial en Dubai tras haber obtenido el Premio Diego Maradona

El crack del Barcelona fue una de las figuras que llegó a los Emiratos Árabes para la gala en la que fue elegido el mejor futbolista Sub 23 del año, el mejor delantero y además recibió el Premio Maradona por su talento excepcional.

Como si esto fuera poco, y en virtud de este último premio, el español recibió un reloj Jacob & Co. Bugatti Chiron Tourbillon edición especial valorado en 400.000 dólares.