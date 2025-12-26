Chocaron para probar la nueva Toyota Hilux: es así de segura

Los recientes exámenes de seguridad realizados por el organismo internacional ANCAP confirmaron el alto nivel de ingeniería aplicada en la nueva Toyota. La unidad fue sometida a una serie de exigentes evaluaciones de impacto y, gracias a su respuesta estructural y equipamiento, consiguió la calificación máxima de cinco estrellas. Este resultado ratifica el trabajo realizado por la firma japonesa para ofrecer un producto confiable en un mercado donde la robustez ya no es lo único que importa.
El detalle de las puntuaciones exhibe una eficacia del 84 por ciento en la protección de ocupantes adultos ante colisiones frontales, laterales y posteriores. La integridad del habitáculo se mantuvo estable durante los ensayos, reduciendo significativamente los riesgos de lesiones graves en zonas críticas como el tórax y la cabeza. Por otro lado, el desempeño fue aún más sobresaliente en el cuidado de los pasajeros infantiles, donde se registró un 89 por ciento, destacándose por la efectividad de sus anclajes para sillas de niños.
El compromiso de Toyota con el entorno
El protocolo de evaluación también analizó las consecuencias físicas de un eventual choque contra usuarios vulnerables de la vía pública, como pueden ser peatones o ciclistas. En este aspecto específico, el modelo obtuvo un 82 por ciento de efectividad. El diseño del frente y el capó fue optimizado para absorber la energía del impacto y mitigar daños, demostrando un compromiso integral con la seguridad vial que excede el interior del vehículo.
Las ayudas activas a la conducción jugaron un papel determinante en la nota final, alcanzando un 82 por ciento en este apartado técnico. La camioneta incorpora sistemas avanzados como el frenado autónomo de emergencia, alerta de punto ciego y el mantenimiento de carril. Estas herramientas electrónicas son vitales para prevenir accidentes en rutas y autopistas, actuando de manera correctiva ante distracciones o imprevistos.
Una pickup con asistencia completa
Adicionalmente, la seguridad se refuerza con funciones modernas como la detección de fatiga del conductor y el reconocimiento automático de señales de tránsito. Todo este paquete tecnológico, integrado bajo el sistema Toyota Safety Sense, trabaja en conjunto con la dotación de múltiples airbags. El objetivo principal de la marca es ofrecer una red de contención que proteja a los ocupantes antes, durante y después de un incidente.
Con estos contundentes resultados, la renovada Toyota Hilux consolida su posición como referente en seguridad automotriz global. La combinación de una carrocería resistente y electrónica de vanguardia ubica a esta pickup entre las opciones más protegidas del mercado actual, brindando garantías de solidez tanto para el trabajo pesado como para el uso recreativo familiar.