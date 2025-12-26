Chocaron para probar la nueva Toyota Hilux: es así de segura

El detalle de las puntuaciones exhibe una eficacia del 84 por ciento en la protección de ocupantes adultos ante colisiones frontales, laterales y posteriores. La integridad del habitáculo se mantuvo estable durante los ensayos, reduciendo significativamente los riesgos de lesiones graves en zonas críticas como el tórax y la cabeza. Por otro lado, el desempeño fue aún más sobresaliente en el cuidado de los pasajeros infantiles, donde se registró un 89 por ciento, destacándose por la efectividad de sus anclajes para sillas de niños.

El compromiso de Toyota con el entorno

choque hilux Las pruebas de seguridad dejaron bien parada a Toyota.

El protocolo de evaluación también analizó las consecuencias físicas de un eventual choque contra usuarios vulnerables de la vía pública, como pueden ser peatones o ciclistas. En este aspecto específico, el modelo obtuvo un 82 por ciento de efectividad. El diseño del frente y el capó fue optimizado para absorber la energía del impacto y mitigar daños, demostrando un compromiso integral con la seguridad vial que excede el interior del vehículo.