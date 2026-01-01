Cómo recuperar el césped del jardín quemado usando un poco de detergente: truco casero efectivo

Todo lo que tienes que hacer es mezclar una pequeña cantidad de detergente con agua en un pulverizador, y luego rociarla en las partes donde notes que el césped se quemó. Así de fácil.

Riegue la zona afectada abundantemente durante varios días para eliminar la sal o nutrientes en exceso que provocaron la quemadura del césped.

jardin-pasto-amarillo-cesped1 Las quemaduras en el césped se producen a menudo por el sol.

En el caso de que el suelo esté compacto, lo mejor será que aflojes la tierra en la zona muerta para una mejor absorción. Considera la resiembra del césped en algunas ocasiones.

Con este truco casero, evitarás el uso de los productos químicos tradicionales como también el llamado a jardineros expertos. Si esto no funciona, no te quedará más remedio que hacerlo.

Cada cuánto tiempo regar el césped en verano

En verano, el césped debe regarse a fondo cada 2 o 3 días, en lugar de a diario, aplicando entre 10 y 20 litros por metro cuadrado para fomentar raíces profundas.

Lejos de lo que muchos creen y piensan, el mejor momento para realizar las tareas de riego en el jardín es en la mañana temprano, mientras que el atardecer es la segunda mejor opción.