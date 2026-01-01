Cómo recuperar el césped del jardín quemado usando un poco de detergente: truco casero efectivo

A la hora de mantener el césped del jardín, uno de los problemas más comunes que puede aparecer es el de las hierbas quemadas, que se manifiestan en manchas marrones o amarillas. Afortunadamente, un elemento casero puede solucionarlas, sin recurrir a expertos ni productos químicos en una primera instancia.
Se trata del detergente, que sirve para poner fin a este inconveniente por su uso como agente humectante y desinfectante. Dicho en otras palabras, ayuda a que el agua no resbale en el césped y este se hidrate.
Cómo recuperar el césped del jardín usando un poco de detergente
Para recuperar césped quemado, que puede ser por el sol o por un exceso de fertilizante), el detergente lavavajillas se utiliza diluido en agua para romper con la tensión del suelo.
Todo lo que tienes que hacer es mezclar una pequeña cantidad de detergente con agua en un pulverizador, y luego rociarla en las partes donde notes que el césped se quemó. Así de fácil.
Riegue la zona afectada abundantemente durante varios días para eliminar la sal o nutrientes en exceso que provocaron la quemadura del césped.
En el caso de que el suelo esté compacto, lo mejor será que aflojes la tierra en la zona muerta para una mejor absorción. Considera la resiembra del césped en algunas ocasiones.
Con este truco casero, evitarás el uso de los productos químicos tradicionales como también el llamado a jardineros expertos. Si esto no funciona, no te quedará más remedio que hacerlo.
Cada cuánto tiempo regar el césped en verano
En verano, el césped debe regarse a fondo cada 2 o 3 días, en lugar de a diario, aplicando entre 10 y 20 litros por metro cuadrado para fomentar raíces profundas.
Lejos de lo que muchos creen y piensan, el mejor momento para realizar las tareas de riego en el jardín es en la mañana temprano, mientras que el atardecer es la segunda mejor opción.