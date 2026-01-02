Encontraron una lancha a la deriva y dentro de ella se encontraba la peor escena posible

Las víctimas fueron encontradas gracias a un llamado al 911 por parte de vecinos que tomaron noción de lo que ocurría, intentaron acercarse, pero notaron que las personas estaban tiesas.

Efectivos de la Comisaría 19a junto a personal de la Prefectura Naval Argentina arribaron hasta la escena, amarraron la embarcación y dieron confirmación de lo que habían percibido los denunciantes.