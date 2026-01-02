Insólito: se desprendió una cabina de peaje y mató a un trabajador

El hombre, de 61 años, dejó su puesto -ubicado sobre la Ruta Nacional 9 Norte- mientras se desarrollaba la tormenta y en ese momento varias de las cabinas volcaron por la acción del viento y una de las mismas lo golpeó violentamente, causándole la muerte.

La víctima, identificada como Jorge Giannineto, era empleado de la empresa Caminos de las Sierras, que interrumpió parcialmente el tránsito sobre ese sector luego del trágico episodio. El caso, en tanto, quedó a cargo de la Fiscalía de Instrucción de feria.