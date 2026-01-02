Un hombre fue detenido por la Policía Vial en un control, cuando manejaba su camioneta por El Carrizal, en Luján. Al hablar con él, los efectivos notaron que algo no estaba bien, le hicieron un test de alcoholemia y confirmaron que el conductor estaba borracho. El resultado superó más de 4 veces lo permitido por la Ley de Tránsito de Mendoza.
Un hombre que manejaba borracho por El Carrizal superó 4 veces la alcoholemia permitida por ley
El conductor borracho fue detenido en un control de la Policía Vial en Luján, donde le hicieron el test de alcoholemia y el resultado sorprendió a todos
El operativo de la Policía Vial se realizó cerca de las 18 del jueves en el kilómetro 14 de la ruta 16, en El Carrizal, en Luján. Allí fue donde detuvieron la marcha de una camioneta Fiat Strada conducida por un hombre.
Los policías le pidieron los documentos personales y del vehículo, pero en ese momento advirtieron que algo no estaba bien con el hombre.
Por esto decidieron realizarle un test de alcoholemia, cuyo resultado sorprendió a todos por el valor elevado, y confirmaron que estaba muy borracho.
El conductor borracho tenía una alcoholemia muy elevada
La Ley de Tránsito de Mendoza permite a los conductores particulares circular con hasta 0,5 gramos de alcohol en sangre, a los motociclistas con un límite de 0,2 gramos de alcohol en sangre, y a los que tienen licencia profesional directamente 0.
En este caso, el conductor de la Strada que realizó el test tuvo un resultado de 2,82 gramos de alcohol en sangre, lo que representa más de 4 veces lo permitido por ley.
Con este resultado le retuvieron el vehículo y la licencia del conductor borracho, además de realizar la multa correspondiente por al alta alcoholemia con la que manejaba por El Carrizal.