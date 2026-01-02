Un hombre que manejaba borracho por El Carrizal superó 4 veces la alcoholemia permitida por ley

Por esto decidieron realizarle un test de alcoholemia, cuyo resultado sorprendió a todos por el valor elevado, y confirmaron que estaba muy borracho.

El conductor borracho tenía una alcoholemia muy elevada

La Ley de Tránsito de Mendoza permite a los conductores particulares circular con hasta 0,5 gramos de alcohol en sangre, a los motociclistas con un límite de 0,2 gramos de alcohol en sangre, y a los que tienen licencia profesional directamente 0.

Test de alcoholemia.jpg El conductor borracho fue detenido en un control policial cuando manejaba por El Carrizal. Imagen ilustrativa.

En este caso, el conductor de la Strada que realizó el test tuvo un resultado de 2,82 gramos de alcohol en sangre, lo que representa más de 4 veces lo permitido por ley.

Con este resultado le retuvieron el vehículo y la licencia del conductor borracho, además de realizar la multa correspondiente por al alta alcoholemia con la que manejaba por El Carrizal.