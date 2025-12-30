Conductor borracho sorprendió a los agentes de tránsito: "Cuando se supera ese valor, el equipo se bloquea"

Según informaron fuentes del operativo, el vehículo avanzaba en zigzag y a velocidad, lo que motivó su inmediata detención. Al descender, el conductor presentaba un evidente estado de ebriedad: no podía modular al hablar y tenía serias dificultades incluso para bajarse del auto, en claras señales de que se encontraba borracho.

La situación se volvió aún más alarmante cuando los agentes intentaron realizarle el test de alcoholemia. El resultado no arrojó un valor numérico, sino un mensaje inusual: “Desbordamiento de rango”. De acuerdo a lo explicado por personal del control vial, el alcoholímetro se saturó debido al altísimo nivel de alcohol en sangre.