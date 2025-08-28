RIGI, primer año: el experimento libertario bajo la lupa

Parque Solar en Las Heras YPF Luz.jpg El parque solar El Quemado va en camino de acceder a los beneficios del RIGI a una inversión superior a los 230 millones de dólares

Se han presentado 19 solicitudes de adhesión al RIGI, de las cuales 7 fueron aprobadas y 1 rechazada, lo que representa una inversión total de 13.067 millones de dólares. Sin embargo, estas inversiones prevén apenas poco más de mil empleos directos. Una cifra mínima frente a los beneficios fiscales y cambiarios extraordinarios que otorga el régimen.

Además, desde el Observatorio realizamos un mapeo de las resistencias territoriales, mediante el seguimiento de las expresiones locales de oposición, sus discursos, acciones colectivas y demandas. Un tercer eje de nuestro trabajo está centrado en la identificación de los riesgos e impactos socioambientales asociados a los proyectos promovidos por este régimen. Y por último, analizamos el impacto del RIGI sobre la recaudación fiscal, la política tributaria y los flujos de capital.

En la búsqueda para salir de la crisis externa inminente, el gobierno apuesta a inversiones y exportaciones de hidrocarburos, profundizando el mandato exportador. En esto no repara en los potenciales daños ambientales, laborales o sociales que produzca, así como tampoco las concesiones institucionales que deba hacer.

El RIGI es la expresión más clara de este rumbo. Aprobado bajo la excusa de promover inversiones -como en su momento la ley de inversiones extranjeras o el código minero- consolida un modelo extractivo que no opera en soledad. YPF emerge como su verdadero motor: participa activamente en 3 de los 7 proyectos aprobados, dos de ellos directamente vinculados a Vaca Muerta.

La falta de participación ciudadana, la ausencia de mecanismos de rendición de cuentas y la criminalización de comunidades locales configuran un escenario especialmente preocupante en proyectos extractivos que se extienden por tres décadas.

El Observatorio del RIGI está conformado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (CEPPAS), la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín (EPyG/UNSAM), el Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad (ETFE) y el Transnational Institute (TNI).

El RIGI en números