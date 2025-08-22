Inicio Economía Naftas
Combustibles

Aumentó la nafta: el truco para cargar combustible en YPF a precios más bajos

Hay ciertos trucos que todas las personas deben saber y que permiten ahorrar mucho dinero al cargar nafta en las estaciones de servicio YPF

Daniel Calivares
Por Daniel Calivares [email protected]
Cómo cargar en YPF y que la nafta te salga más barato

Cómo cargar en YPF y que la nafta te salga más barato

YPF aumentó los precios de sus combustibles, entre ellos la nafta y el gasoil. Sin embargo, si eres de las personas que necesitan sí o sí de su vehículo, entonces debes saber que hay ciertos trucos que te permitirán ahorrar dinero a la hora de llenar el tanque.

En la actualidad, ir a una estación de servicio y llenar un tanque de combustible de un auto que tenga 50 litros, cuesta alrededor de $65.000 y eso en el caso de la nafta super, ya que con Infinia, ese valor crece hasta superar los $75.000.

naftas, ypf.webp

Cómo gastar menos al cargar nafta

Al mismo tiempo que YPF aumentó los precios de sus naftas y combustibles, también dio a conocer una forma de lograr ahorrarse dinero a la hora de pagar.

En ese sentido, desde YPF señalaron que se empezó que este beneficio tiene como fin el que sus clientes tengan un ahorro, pero también beneficiar a las estaciones de servicio ante la posibilidad de obtener más clientes.

Para poder llevar adelante ese objetivo, el truco consiste en que las personas carguen nafta o gasoil en ciertos horarios. "Vos ayúdame y yo te ayudo. Bajo ese concepto, empezamos a trabajar para hacer rentables las estaciones de servicios en el horario nocturno. Por eso implementamos este beneficio, que nos va a permitir reducir a cero las pérdidas en las estaciones por la noche", manifestaron desde YPF.

En ese sentido, la empresa explicó que aquellos que carguen entre las 0 y las 6 van a poder acceder a un descuento del 6%, siempre y cuando se pague a través de la App YPF y no se carguen más de 150 litros mensuales por persona.

ypf, naftas.jpg

En tanto, en las estaciones de servicio que cuenten con la modalidad de autodespacho, el descuento es de un 9%, afirmaron las autoridades de YPF a través de un comunicado.

Cuál es el tipo de nafta que más se carga durante la noche

Desde YPF señalaron que desde que se implementan descuentos durante la noche en el precio total de la nafta, ha aumentado el movimiento en las estaciones de servicio. Según un relevamiento hecho por la empresa, dos de cada 10 litros que se cargan en horarios nocturno se hacen con la app.

Ese porcentaje crece en las estaciones de servicio con autodespacho, donde el pago con la APP YPF aumentó un 60%, adujeron desde YPF y agregaron que la nafta más elegida entre las 0 y las 6 es la Infinia.

Temas relacionados:

Te puede interesar