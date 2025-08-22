Aumentó la nafta: el truco para cargar combustible en YPF a precios más bajos

En ese sentido, desde YPF señalaron que se empezó que este beneficio tiene como fin el que sus clientes tengan un ahorro, pero también beneficiar a las estaciones de servicio ante la posibilidad de obtener más clientes.

Para poder llevar adelante ese objetivo, el truco consiste en que las personas carguen nafta o gasoil en ciertos horarios. "Vos ayúdame y yo te ayudo. Bajo ese concepto, empezamos a trabajar para hacer rentables las estaciones de servicios en el horario nocturno. Por eso implementamos este beneficio, que nos va a permitir reducir a cero las pérdidas en las estaciones por la noche", manifestaron desde YPF.

En ese sentido, la empresa explicó que aquellos que carguen entre las 0 y las 6 van a poder acceder a un descuento del 6%, siempre y cuando se pague a través de la App YPF y no se carguen más de 150 litros mensuales por persona.

En tanto, en las estaciones de servicio que cuenten con la modalidad de autodespacho, el descuento es de un 9%, afirmaron las autoridades de YPF a través de un comunicado.

Cuál es el tipo de nafta que más se carga durante la noche

Desde YPF señalaron que desde que se implementan descuentos durante la noche en el precio total de la nafta, ha aumentado el movimiento en las estaciones de servicio. Según un relevamiento hecho por la empresa, dos de cada 10 litros que se cargan en horarios nocturno se hacen con la app.

Ese porcentaje crece en las estaciones de servicio con autodespacho, donde el pago con la APP YPF aumentó un 60%, adujeron desde YPF y agregaron que la nafta más elegida entre las 0 y las 6 es la Infinia.