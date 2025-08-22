Una vez que los adquieren, estos ahorristas lo pueden invertir en acciones y bonos, con el riesgo que estos representan, dejarlos en sus cajas de ahorro o debajo del colchón o invertirlos en algo más seguro como es el plazo fijo en dólares.

De hecho, una vez que se eliminó el cepo cambiario, la tasa de interés del plazo fijo en dólares se multiplicó varias veces. Un ejemplo de ello es el Banco Nación, que ofrecía una TNA de 0,50% anual y en la actualidad otorga un 2,50% en el caso de los depósitos a 30 días.