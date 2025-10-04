ana serie
Ana estrenó la primera temporada en 2020. Imagen: Prime Video.
Prime Video: ¿de qué se trata la serie?
"Ana fue criada para ser famosa y bella pero descubre que su vida ha sido regida por las apariencias. Esta es la historia de una adolescencia tardía de quien no tiene miedo de perderse para encontrarse", describe Prime Video.
La serie es protagonizada por la actriz mexicana Ana de la Reguera. Esta comedia inspiradora narra una historia ficticia inspirada en aspectos de su vida real, mezclando elementos personales con la ficción.
A lo largo de los episodios se explora los desafíos personales y profesionales de Ana, y cómo busca reinventarse para encontrar su verdadero camino en la industria del entretenimiento, especialmente en Hollywood. La serie derriba tabúes sobre el rol de la mujer y aborda temas como el amor, las relaciones íntimas, el autodescubrimiento y la presión social.
Elenco de la serie
- Ana de la Reguera como Ana.
- Tina Romero es Nena.
- Andrés Almeida interpreta a Check.
- Paulina Dávila como Chock.
- Eduardo "Lalo" España es Manager.