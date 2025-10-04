Ana de la Reguera es la actriz protagonista de la serie. Imagen: Prime Video.

Ana de la Reguera es la actriz protagonista de la serie. Imagen: Prime Video.

Prime Video tiene series, películas, documentales y programas para todos los gustos. Desde thriller psicológicos con personajes intrigantes, hasta comedias románticas, historias de ciencia ficción, suspenso y más. En esta ocasión, compartimos como recomendación una serie de comedia que te atrapa desde el primer momento.

En la actualidad, el consumo de entretenimiento ha sido delegado a las plataformas de streaming. Muchas familias tienen dos y hasta tres suscripciones en diferentes servicios, y Prime Video es una de las más destacadas. Esto se debe a que tiene una extensa biblioteca con opciones que se adaptan a todos los integrantes de la familia, además de que ofrece contenido de alta calidad y descargas para ver sin conexión.

Si estás buscando una comedia para agregar a tu lista de favoritos, Ana puede ser la serie indicada. Estrenó en 2020 su primera temporada y luego inauguró dos temporadas más. Fue producida por Argos Comunicación y Viacom International Studios para el canal Comedy Central, aunque en la actualidad se puede ver todos los episodios en Prime Video. A continuación, te contamos de qué trata.

Ana estrenó la primera temporada en 2020. Imagen: Prime Video.

Prime Video: ¿de qué se trata la serie?

"Ana fue criada para ser famosa y bella pero descubre que su vida ha sido regida por las apariencias. Esta es la historia de una adolescencia tardía de quien no tiene miedo de perderse para encontrarse", describe Prime Video.

La serie es protagonizada por la actriz mexicana Ana de la Reguera. Esta comedia inspiradora narra una historia ficticia inspirada en aspectos de su vida real, mezclando elementos personales con la ficción.

A lo largo de los episodios se explora los desafíos personales y profesionales de Ana, y cómo busca reinventarse para encontrar su verdadero camino en la industria del entretenimiento, especialmente en Hollywood. La serie derriba tabúes sobre el rol de la mujer y aborda temas como el amor, las relaciones íntimas, el autodescubrimiento y la presión social.

Elenco de la serie

  • Ana de la Reguera como Ana.
  • Tina Romero es Nena.
  • Andrés Almeida interpreta a Check.
  • Paulina Dávila como Chock.
  • Eduardo "Lalo" España es Manager.

