En la actualidad, el consumo de entretenimiento ha sido delegado a las plataformas de streaming. Muchas familias tienen dos y hasta tres suscripciones en diferentes servicios, y Prime Video es una de las más destacadas. Esto se debe a que tiene una extensa biblioteca con opciones que se adaptan a todos los integrantes de la familia, además de que ofrece contenido de alta calidad y descargas para ver sin conexión.

Si estás buscando una comedia para agregar a tu lista de favoritos, Ana puede ser la serie indicada. Estrenó en 2020 su primera temporada y luego inauguró dos temporadas más. Fue producida por Argos Comunicación y Viacom International Studios para el canal Comedy Central, aunque en la actualidad se puede ver todos los episodios en Prime Video. A continuación, te contamos de qué trata.