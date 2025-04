La familia Ingalls: 3 películas para ver con su elenco original y recordar viejos tiempos

Esta película sigue a Charles Ingalls (interpretado por Michael Landon) y Albert Ingalls (Matthew Labyorteaux) en un viaje a Minnesota, donde Albert planea estudiar medicina. Durante el viaje, el joven descubre que sufre de leucemia y decide pasar sus últimos días en Walnut Grove.

A partir de este momento, Albert compartirá emotivos momentos junto a Laura (Melissa Gilbert) y sus amigos. La cinta fue creada para enfocarse en la importancia de los recuerdos y el valor de la familia.

La familia Ingalls.jpg La familia Ingalls. Fuente: archivo Diario UNO

Little House: Bless All the Dear Children (Benditos Sean los Niños)

Esta segunda película está ambientada en la Navidad de 1896, y la misma nos muestra el secuestro de Rose Wilder (hija de Laura y Almanzo) en Mankato. La desesperada búsqueda de Laura y Almanzo los lleva a encontrarse con un niño huérfano, quien termina jugando un papel clave en la historia.

Mientras tanto, en Walnut Grove, los habitantes intentan mantener vivo el espíritu navideño a pesar de las adversidades.

Little House: The Last Farewell (El Último Adiós)

Finalmente tenemos esta película donde Charles y Caroline Ingalls regresan a Walnut Grove y descubren que un magnate ha adquirido la tierra del pueblo y corren riesgo de perder sus casas y comercios. Sin medios legales para evitarlo, los habitantes toman una drástica decisión: dinamitar sus propios edificios en protesta.

La familia Ingalls (1).jpg La familia ingalls Fuente: archivo Diario UNO

La historia de esta película concluye con los personajes yendo en busca de nuevos comienzos, cerrando así una era de la televisión mundial. Esta cinta puso fin a la serie "La familia Ingalls".