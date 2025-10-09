Juega con Messi, es hijo de un ex Puma y la rompe en el Mundial Sub 20 con la Selección argentina

Embed - ¡JUGADÓN de #SILVETTI para que #ARGENTINA SUME EL CUARTO ante #NIGERIA!

El otro punto en común entre Silvetti y Cremaschi es que sus padres fueron jugadores de Los Pumas y no solo eso sino que Diego Silvetti, ex hooker del Jockey de Rosario, y Pablo Cremaschi, centro mendocino de Los Tordos, debutaron juntos en el seleccionado nacional de rugby, ante Japón, en 1993.

pumas 93 Los Pumas vs Japón en Tucumán, en 1993: Diego Silvetti es el tercero de arriba (con vincha) y Pablo Cremaschi el segundo de abajo.

Los dos ex Pumas están en Chile acompañando a sus hijos: "Mi familia está en todos lados, siempre acompañando. Son muy importantes", señaló Mateo tras el triunfo y mientras sus padres lo aplaudían desde la tribuna.

silvetti 3 El ex Puma Diego Silvetti y su esposa Julieta, en Chile.

Quién es Mateo Silvetti, la nueva joya de la Selección argentina en el Mundial Sub 20

Mateo Silvetti, valuado en 5 millones de euros, hizo su primer gol en el Mundial Sub 20 con la Selección argentina aunque su registro con la camiseta nacional, contando amistosos, indica 6 encuentros y un par de goles.

"Me siento bien, traté de ponerme a punto lo más rápido posible después de la lesión que tuve y ahora intento sumar lo que pueda para el equipo", dijo Mateo y aunque solo jugó 57' en Chile 2025 ya muestra la contundencia que tuvo en Newell's donde jugando como extremo o como centrodelantero debutó en 2024 y acumuló 6 tantos y un par de asistencias en 37 partidos oficiales