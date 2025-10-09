Inicio Ovación Fútbol Mundial Sub 20
Mundial Sub 20

Juega con Messi, es hijo de un ex Puma y la rompe en el Mundial Sub 20 con la Selección argentina

La Selección argentina ya está entre los ocho mejores del Mundial Sub 20 y uno de sus delanteros es compañero de Messi en el Inter Miami e hijo de un rugbier que vistió la camiseta de Los Pumas.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Mateo hizo el cuarto ante Nigeria.

Mateo hizo el cuarto ante Nigeria.

La Selección argentina ya está entre los ocho mejores del Mundial Sub 20 y en la victoria frente a Nigeria sobresalió uno de sus delanteros que es compañero de Messi en el Inter Miami e hijo de un rugbier que vistió la camiseta de Los Pumas.

El autor del cuarto gol de Argentina en el estadio Nacional de Santiago de Chile fue Mateo Silvetti, de solo 19 años, surgido en Newell's y reciente incorporación del Inter Miami.

silvetti 2
El festejo de Mateo Silvetti en el Mundial Sub 20 con la Selecci&oacute;n argentina.

El festejo de Mateo Silvetti en el Mundial Sub 20 con la Selección argentina.

"Hacer goles ayuda en lo anímico y en la confianza, pero lo importante es que gane el equipo", asumió Silvetti, quien firmó hasta 2029 y tiene 3 partidos en su nuevo club, pero no llegó a compartir con Benjamín Cremaschi con quien tiene mucho en común ya que no solo jugó con Messi en el Inter Miami (recientemente fue cedido al Parma) sino que también se destaca en el Mundial Sub 20, pero jugando para Estados Unidos, su país de origen.

Embed - ¡JUGADÓN de #SILVETTI para que #ARGENTINA SUME EL CUARTO ante #NIGERIA!

El otro punto en común entre Silvetti y Cremaschi es que sus padres fueron jugadores de Los Pumas y no solo eso sino que Diego Silvetti, ex hooker del Jockey de Rosario, y Pablo Cremaschi, centro mendocino de Los Tordos, debutaron juntos en el seleccionado nacional de rugby, ante Japón, en 1993.

pumas 93
Los Pumas vs Jap&oacute;n en Tucum&aacute;n, en 1993: Diego Silvetti es el tercero de arriba (con vincha) y Pablo Cremaschi el segundo de abajo.

Los Pumas vs Japón en Tucumán, en 1993: Diego Silvetti es el tercero de arriba (con vincha) y Pablo Cremaschi el segundo de abajo.

Los dos ex Pumas están en Chile acompañando a sus hijos: "Mi familia está en todos lados, siempre acompañando. Son muy importantes", señaló Mateo tras el triunfo y mientras sus padres lo aplaudían desde la tribuna.

silvetti 3
El ex Puma Diego Silvetti y su esposa Julieta, en Chile.

El ex Puma Diego Silvetti y su esposa Julieta, en Chile.

Quién es Mateo Silvetti, la nueva joya de la Selección argentina en el Mundial Sub 20

Mateo Silvetti, valuado en 5 millones de euros, hizo su primer gol en el Mundial Sub 20 con la Selección argentina aunque su registro con la camiseta nacional, contando amistosos, indica 6 encuentros y un par de goles.

"Me siento bien, traté de ponerme a punto lo más rápido posible después de la lesión que tuve y ahora intento sumar lo que pueda para el equipo", dijo Mateo y aunque solo jugó 57' en Chile 2025 ya muestra la contundencia que tuvo en Newell's donde jugando como extremo o como centrodelantero debutó en 2024 y acumuló 6 tantos y un par de asistencias en 37 partidos oficiales

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas