Con un truco casero puedes remover la mugre, el polvo y la humedad que se esconde debajo de los electrodomésticos. 

Un truco casero es una técnica, herramienta o procedimiento de casa que puede ser utilizado para limpiar, desinfectar y remover todo tipo de manchas y malos olores. Hoy te comparto un truco casero con algunas variantes para que puedas limpiar en profundidad debajo de la heladera y el horno de la cocina.

Si no limpiamos bien la cocina, puede transformarse en un espacio perfecto para las plagas y microorganismos.

Con un truco casero: cómo puedo limpiar debajo de los electrodomésticos sin moverlos

Cuando se acumula mugre, polvo, tierra o, peor aún, se cae algún alimento o bebida debajo de la heladera, limpiar se vuelve un problema. Lo mismo ocurre con otros aparatos de la cocina que cuesta bastante mover para limpiar, como el horno o el lavavajillas.

Existen varios procedimientos o trucos para limpiar esta zona de la cocina. Hoy te comparto tres opciones de truco casero para que puedas limpiar en profundidad debajo de la heladera o el horno, sin tener que cambiarlos de lugar.

Si el horno o la heladera no tiene espacio debajo, lo mejor es que lo traslades para poder limpiar detrás.

  1. El primer truco casero consiste en pasar la aspiradora debajo de los electrodomésticos, pero, utilizando el pico plano que suelen traer. Este truco casero es perfecto para remover el polvo y la tierra, aunque no sirve para limpiar pegotes.
  2. Para complementar la técnica anterior, puede sutilizar el truco casero del paño. Coloca una rejilla de microfibra húmeda en un palo plano que pase por debajo de los aparatos, átala bien para que no se quede debajo y pásala como si fuera un trapo de piso.
  3. Si deseas limpiar la pelusa escondida, puedes colocar una media en una percha de ropa y pasar la percha por debajo de la heladera o el horno. Este truco casero también sirve únicamente para polvo, tierra u objetos perdidos.

6 consejos para mantener la cocina siempre limpia y con rico olor

Si mantienes la cocina limpia y desinfectas un poco cada día, no serán necesarias tantas limpiezas profundas.

  1. Siempre que prepares alguna receta en la cocina, más aún si es una receta con muchos pasos e ingredientes, lo mejor es limpiar mientras cocinas. Cuando la comida está en el fuego o en el horno, puedes ir lavando utensilios y limpiando mesadas.
  2. Elimina los malos olores colocando algunos aromatizantes naturales con cáscaras de frutas, vinagre, especias de aroma intenso y realizando una buena ventilación de los espacios.
  3. Lo mejor es limpiar la grasa de las hornallas o quemadores, inmediatamente apenas se manchan. Cuando dejamos la mugre estancada, se seca y se vuelve mucho más difícil de eliminar.
  4. Ten a mano ingredientes o productos de limpieza naturales que pueden sacarte de apuro, como bicarbonato de sodio, vinagre de limpieza y jugo de limón. Estos productos son excelentes desengrasantes, desodorizantes, removedores de pegotes y ablandadores de sarro.
  5. Ordena y organiza la heladera semanalmente. Elimina productos vencidos, ordena según la fecha de vencimiento, acomoda los alimentos de acuerdo al frío que requieren y realiza una limpieza profunda cada cierto tiempo, retirando todos los estantes de la heladera y limpiando con una buena mezcla de detergente y agua.
  6. No olvides limpiar y desinfectar bien los pisos y azulejos de la cocina. Esta zona debería estar siempre impecable, sobre todo porque está en contacto constante con los alimentos.

