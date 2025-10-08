Para qué sirve colocar piedras blancas en la tierra de la planta de romero: un truco casero efectivo

Las piedras en el fondo de la maceta o en la bandeja evitan que el agua se acumule alrededor de las raíces, lo cual es crucial para el romero. Al crear una capa que permite el paso del agua y el aire, las piedras ayudan a oxigenar el sustrato, lo que favorece la salud de las raíces.

Por otro lado, un buen drenaje de las piedras en la superficie pueden ayudar a regular la humedad del suelo, evitando la evaporación excesiva y manteniendo un equilibrio hídrico adecuado.

A la hora de colocar las piedras blancas en la tierra de la planta de romero, debes evitar el contacto directo de las hojas inferiores con el sustrato húmedo. De esta manera, también protegen las raíces del calor y el frío.

piedras blancas, truco casero Las piedras blancas pueden ir más allá de la estética en tu planta de romero.

Más allá de estos beneficios, este truco casero también tiene una finalidad estética. Las piedras blancas proporcionan un acabado limpio y profesional a la maceta, realzando la planta y el entorno.

Cómo colocar las piedras en la planta de romero para obtener beneficios