Cómo cultivar una planta de buganvilla en la terraza de casa y crear un refugio colorido

Si no tienes una maceta tradicional, puedes probar utilizando alternativas diferentes como baldes, latas, teteras, o envases de poliestireno. Es importante realizar los orificios del fondo, para el drenaje.

Las plantas trepadoras tienen una necesidad natural de ascender para encontrar luz solar. Sin un soporte adecuado, sus tallos pueden volverse débiles, lo que puede llevar a un crecimiento desordenado de la trepadora. Un soporte bien diseñado no solo ayuda a que crezca verticalmente, sino que también mejora la estética del jardín.

enredadera de flores buganvilla Anota los cuidados básicos para que la planta crezca sana en tu terraza. Imagen: Pexels.

En este contexto, es importante posicionar la planta al lado de un muro para que las ramas tengan una superficie para trepar. También puedes probar con enrejados de madera, metal o PVC, con mallas o cables para enredaderas, e incluso con celosías de madera.

Otro detalle importante para que la buganvilla se desarrolle fuerte y florezca en la terraza, es que requiere exposición a pleno sol, ya que necesita al menos seis horas de luz solar directa al día para florecer abundante. A la sombra, la planta puede no florecer, perder hojas o tener un crecimiento pobre.