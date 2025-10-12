Torneo Clausura: ganaron Racing y Central por la 12ma fecha

Embed

Racing tuvo una mala noticia, ya que Rojas sintió un pinchazo en la parte posterior de su pierna derecha, por lo que pidió el cambio y todo indica que se perderá la serie ante Flamengo por las semifinales de la Copa Libertadores.

Torneo Clausura: Rosario Central venció a Vélez

Rosario Central consiguió un triunfazo en el estadio José Amalfitani al vencer 2-1 a Vélez sobre el cierre.

El equipo rosarino venía de vencer a River Plate en el Gigante de Arroyito y así sigue en la buena senda.

A los 17' del primer tiempo Alejo Véliz puso en ventaja a los dirigidos por Ariel Holan. A los 6 minutos del complemento Manuel Lanzini descontó para el elenco velezano y a los 52' Ignacio Malcorra le dio la victoria al Canalla.

Belgrano de Córdoba y Estudiantes de La Plata empataron esta noche 1-1, en un cotejo que se definió en los últimos instantes.

El conjunto local se puso en ventaja gracias al tanto de Nicolás Fernández, pero un desafortunado gol en contra de Gabriel Compagnucci sobre el final terminó decretando la igualdad.

Torneo Clausura: así quedaron las posiciones

Defensa y Justicia manda en el Grupo A y Deportivo Riestra está primero en la Zona B.

