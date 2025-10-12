A qué hora juega River vs. Sarmiento por el Torneo Clausura

river-concentrados Estos son los convocados de River.

Así River, que el viernes 24 de octubre jugará con Independiente Rivadavia por la semifinal de la Copa Argentina, quedó en la cuarta posición en la Zona B del Torneo Clausura, por lo que necesita volver a ganar para que evitar seguir perdiendo puestos y, además, mantenerse en puestos de clasificación a la Copa Libertadores 2026 en la tabla anual.

El DT Marcelo Gallardo no podrá contar con muchísimos jugadores que fueron convocados a sus respectivas selecciones.

Sarmiento marcha 10mo en la Zona B con solo 12 puntos en 10 partidos disputados. El equipo de Junín tiene un encuentro menos que el resto, ya que se suspendió su cruce frente a Rosario Central por condiciones climáticas y todavía no se completó.

Si gana Sarmiento podría terminar la fecha en zona de clasificación a los playoffs.

Roncaglia fue apartado del plantel de Sarmiento

El entrenador de Sarmiento, Facundo Sava apartó del plantel al experimentado zaguero Facundo Roncaglia, aunque no dio los motivos de su contundente decisión.

Durante la conferencia de prensa previa al viaje a Buenos Aires, Sava no esquivó el tema y confirmó su determinación: “Lo que pasó lo hablé con él y le comuniqué que no iba a seguir por diferentes motivos”.

Los probables formaciones de River y Sarmiento:

River: Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Milton Casco; Agustín de la Cuesta, Giuliano Galoppo, Ignacio Fernández, Santiago Lencina; Facundo Colidio y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Sarmiento: Lucas Acosta; Alex Vigo, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Joel Godoy; Julián Contrera, Manuel García, Carlos Villalba, Yair Arismendi; Iván Morales y Lucas Pratto. DT: Facundo Sava.

Estadio: Monumental.

Árbitro: Sebastián Zunino

VAR: Leandro Rey Hilfer

Hora: 19:15. TV: TNT Sports Premium