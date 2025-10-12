Inicio Ovación Fútbol River
A qué hora juega River vs. Sarmiento por el Torneo Clausura

River jugará este domingo con Sarmiento de Junín, en el Monumental, por la 12ma fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol

Por UNO
Maximiliano Salas será titular en River.

River necesita ganar para salir del mal momento y mantenerse cerca de los líderes en la Zona A. El Millonario recibirá este domingo a Sarmiento de Junín, en el estadio Monumental, por la 12ª fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro, que se jugará a partir de las 19.15, se podrá ver a través de TNT Sports Premium, mientras que el árbitro designado fue Sebastián Zunino, quien será secundado desde el VAR por Leandro Rey Hilfer.

river, copa libertadores, galoppo.jpg
Galoppo estará en el mediocampo de River, que enfrentará a Sarmiento.

River está en un mal momento

River anda mal. Llega a este encuentro luego de caer en la fecha 11 ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito, donde sufrió su quinta derrota en los últimos seis partidos, ya que además perdió frente a Atlético Tucumán, Deportivo Riestra en el Torneo Clausura, mientras que en la Copa Libertadores sucumbió frente a Palmeiras de Brasil en la Copa Libertadores. La única víctima del “Millonario” fue Racing, equipo al que derrotó 1-0 para meterse en las semifinales de la Copa Argentina.

river-concentrados
Estos son los convocados de River.

Así River, que el viernes 24 de octubre jugará con Independiente Rivadavia por la semifinal de la Copa Argentina, quedó en la cuarta posición en la Zona B del Torneo Clausura, por lo que necesita volver a ganar para que evitar seguir perdiendo puestos y, además, mantenerse en puestos de clasificación a la Copa Libertadores 2026 en la tabla anual.

El DT Marcelo Gallardo no podrá contar con muchísimos jugadores que fueron convocados a sus respectivas selecciones.

Sarmiento marcha 10mo en la Zona B con solo 12 puntos en 10 partidos disputados. El equipo de Junín tiene un encuentro menos que el resto, ya que se suspendió su cruce frente a Rosario Central por condiciones climáticas y todavía no se completó.

Si gana Sarmiento podría terminar la fecha en zona de clasificación a los playoffs.

Roncaglia fue apartado del plantel de Sarmiento

El entrenador de Sarmiento, Facundo Sava apartó del plantel al experimentado zaguero Facundo Roncaglia, aunque no dio los motivos de su contundente decisión.

Durante la conferencia de prensa previa al viaje a Buenos Aires, Sava no esquivó el tema y confirmó su determinación: “Lo que pasó lo hablé con él y le comuniqué que no iba a seguir por diferentes motivos”.

Los probables formaciones de River y Sarmiento:

River: Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Milton Casco; Agustín de la Cuesta, Giuliano Galoppo, Ignacio Fernández, Santiago Lencina; Facundo Colidio y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Sarmiento: Lucas Acosta; Alex Vigo, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Joel Godoy; Julián Contrera, Manuel García, Carlos Villalba, Yair Arismendi; Iván Morales y Lucas Pratto. DT: Facundo Sava.

Estadio: Monumental.

Árbitro: Sebastián Zunino

VAR: Leandro Rey Hilfer

Hora: 19:15. TV: TNT Sports Premium

